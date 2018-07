Fortuna versterkt zich met boomlange international: ‘Ik ben ontzettend trots’

Alexei Koselev komt het keepersgilde van Fortuna Sittard versterken, zo meldt de promovendus dinsdag via de officiële kanalen. De twee meter lange Moldaviër komt over van het Roemeense CSM Politehnica Lasi en heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract bij de Limburgers.

Technisch directeur Mustafa Aztopal is verheugd door de komst van de drievoudig international: “We hebben Alexei een lange periode intensief bekeken en vanaf de eerste dag ben ik overtuigd van zijn kwaliteiten. Tijdens de eerste ontmoeting zag ik een sterk karakter en daarnaast wilde hij zelf erg graag naar Fortuna Sittard komen. Ook bezit hij over de nodige ervaring aangezien hij al vele jaren actief is op het hoogste niveau en hij al enkele keren is uitgekomen voor de nationale ploeg van Moldavië.”

De doelman zelf spreekt van een droom die uitkomt: “In mijn ogen betekent Fortuna Sittard geluk. Ik ben dan ook zeer gelukkig met mijn transfer naar deze prachtige club. Ik heb beelden gezien van de fans van Fortuna Sittard en ik ben onder de indruk van de liefde die zij tonen voor de club. Ik ben dan ook ontzettend trots dat ik onderdeel mag zijn van deze mooie familie.”

Koselev maakte zijn debuut als profvoetballer bij CF Gägäuzia en speelde daarna nog voor Dacia-2 Buiucani, Real-Succes, Saxan Gagauz Yeri, FC Tiraspol en Sheriff Tiraspol. Met die laatste club won hij in 2016 en 2017 de Moldavische landstitel en vorig jaar ook de Moldavische beker.