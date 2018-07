Grote ‘Man United-clash’ verwacht: ‘Hij is betere voetballer dan men denkt’

België en Frankrijk nemen het dinsdagavond tegen elkaar op in de halve finale van het WK. Marcel Desailly kijkt uit naar de wedstrijd tussen de twee Europese landen. De oud-verdediger van onder meer Chelsea en de nationale ploeg van Frankrijk denkt dat het duel vooral een ‘grote clash’ wordt tussen twee ploeggenoten van Manchester United: Marouane Fellaini en Paul Pogba.

“Ik moet toegeven dat ik verrast ben door Fellaini”, begint Desailly in zijn column voor the Guardian. “Hij zat niet bij de eerste elf aan het begin van het toernooi, maar heeft zich in de basisopstelling gewerkt. De wijze waarop hij speelt zorgt ervoor dat Kevin De Bruyne ruimte krijgt. Dat is ook de oplossing waar Roberto Martinez (bondscoach, red.) naarstig naar zocht.”

Desailly stelt dat België meer gebalanceerd is met Fellaini in de basis. “Hij is een betere voetballer dan men denkt. Brazilië had geen oplossing, hij was lichtvoetig, zeker voor zo'n grote speler. Hij moest zijn spel simplificeren, net als Pogba eigenlijk. Pogba heeft zich ook aangepast. Heel slim dat hij begrijpt dat Frankrijk qua aanval kan teren op Kylian Mbappé en Antoine Griezmann en dat zijn rol is om de onvermoeibare N'Golo Kanté bij te staan.”

De oud-verdediger stipt ook aan dat het duel tussen de twee landen vreemd zal zijn voor Thierry Henry, assistent van Martinez. "Het is ook vreemd voor mij, maar ik heb er geen problemen mee. Hij doet zijn werk en moet dat ook doen. Het moet lastig voor hem zijn om een missie te hebben waarbij Frankrijk verslagen moet worden. Maar dat respecteer ik. Voor zover ik weet, heeft niemand hem een vergelijkbare baan bij Frankrijk aangeboden, dus daar heb je het al."