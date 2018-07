Dokter Rusland erkent snuiven aan ammonia: ‘Niets te maken met doping’

Duitse media meldden maandag dat spelers van Rusland aan ammonia hebben gesnoven om hun prestaties te bevorderen tijdens het WK. De substantie, die niet op de lijst van verboden middelen staat, zou onder meer de zuurstoftoevoer verbeteren. Eduard Bezuglov, dokter van de nationale ploeg, geeft toe dat de spelers ammonia hebben gesnoven, maar stelt dat dit absoluut niet als doping kan worden beschouwd.

Fritz Sörgel, directeur van het Instituut voor Biomedisch en Farmaceutisch Onderzoek, was helder in zijn oordeel over het gebruik van ammonia: "Voor mij is dit doping." Gezien het verleden van Russische atleten met doping treedt Bezuglov naar buiten om tekst en uitleg te geven. De bondsdokter erkent het gebruik van ammonia, maar zegt dat vrijwel elke sporter dergelijke praktijken aanwendt.

"Het is simpele ammonia in katoenen stukjes dat dan ingeademd wordt", legt Bezuglov uit aan verschillende Russische media. "Dit wordt door duizenden atleten gedaan om zichzelf extra scherp te krijgen. Het wordt al decennialang gebruikt. Niet alleen in de sport, maar ook in het dagelijkse leven van de gewone man, als iemand bewustzijn verliest of zich zwak voelt."

Bezuglov neemt de Russische spelers in bescherming en weigert te spreken over doping. "De boost komt gewoon van de sterke geur die het genereert", vervolgt de arts. "Je kan zelf naar de apotheker gaan en katoen en ammonia kopen. Dit heeft niets te maken met doping." Rusland strandde dit WK in de kwartfinale, nadat Kroatië beter bleek in het nemen van strafschoppen.