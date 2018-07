Cambuur hengelt voormalig Duits jeugdinternational binnen: ‘Een leider’

SC Cambuur heeft zich versterkt met Kevin Schindler, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De dertigjarige Duitse middenvelder zet, mits hij de medische keuring doorstaat, zijn handtekening onder een eenjarig contract, met een optie voor nog een seizoen. Sinds zijn vertrek bij het Amerikaanse FC Cincinnati zat Schindler zonder club.

Schindler liet de club, uitkomend in de United Soccer League, in december 2017 achter zich. Voordat de middenvelder in de zomer van 2017 naar de Verenigde Staten vertrok, had hij zijn gehele loopbaan in Duitsland gespeeld. De voormalig jeugdinternational doorliep de jeugdopleiding van Werder Bremen en kwam vervolgens uit voor Hansa Rostock, FC Augsburg, MSV Duisburg, FC St. Pauli en Wehen Wiesbaden.

“Met Kevin halen we de nodige ervaring binnen die deze jonge, gretige groep goed kan gebruiken. Hij is een leider en brengt enorm veel rust binnen en buiten de lijnen. Dat opgeteld bij zijn voetballende kwaliteiten maakt dat we zeer content zijn met zijn komst”, laat technisch manager Foeke Booy weten op de website van Cambuur. Met Schindler verwelkomen de Friezen de achtste zomerse versterking.

Eerder verwelkomde Cambuur Emmanuel Mbende (Chemnitzer FC), Julian Calor (Vitesse), Robert van Koesveld (sc Heerenveen), Xavier Mous (TOP Oss), Andrejs Ciganiks (Schalke 04), Robin Maulun (FC Trélissac) en David Sambissa (FC Twente). Daar tegenover staat het vertrek van Erik Cummins, Kenny Teijsse, Martijn van der Laan, Furdjel Narsingh, Noureddine Boutzamar, Jesse Bertams, Danny Bakker, Darren Rosheuvel, Xander Houtkoop, Jurjan Mannes en Martijn Barto.