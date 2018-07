‘Zoekend Barcelona gaat voor zelfde plan-B als Real Madrid’

Eden Hazard werd de afgelopen dagen al in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid, waar hij zou worden gezien als een geschikt alternatief voor Neymar, en de Belg lijkt zich ook in de kijker van die andere Spaanse grootmacht te hebben gespeeld. Sport pakt dinsdag uit met het nieuws dat Barcelona eveneens denkt aan de komst van de Rode Duivel.

Barça hoopte zich deze zomer te kunnen versterken met Antoine Griezmann, maar zagen de Fransman enkele weken geleden zijn contract bij Atlético Madrid verlengen. Hazard wordt nu volgens de Catalaanse sportkrant als een alternatief voor Griezmann gezien en Barcelona zou inmiddels een bod op de dribbelaar voorbereiden.

Chelsea-eigenaar Roman Abramovich staat daarnaast niet afwijzend tegenover een vertrek van de sterspeler, die nog altijd zijn tot 2020 doorlopende contract niet heeft verlengd en zelf ook toe lijkt te zijn aan een nieuwe uitdaging. Het feit dat the Blues volgend seizoen geen Champions League spelen zou een van de belangrijkste redenen zijn dat Hazard na zes jaar overweegt te vertrekken van Stamford Bridge. Om Hazard binnen te hengelen, moet Barcelona echter waarschijnlijk wel een bedrag neerleggen dat in de buurt komt van de maximaal 160 miljoen euro die begin dit jaar werd betaald voor Philippe Coutinho.

Het is overigens de vraag of Hazard openstaat voor een overstap naar Catalonië, aangezien hij dinsdag nog door beIN Sports liet optekenen dat spelen voor de Koninklijke een droom is: “Of ik minder droom van Real na het vertrek van Zinédine Zidane? Hij is een speciaal persoon, maar ik denk dat iedereen droomt van Real. Zidane of geen Zidane, het witte shirt van Real is heel speciaal. Maar het blauw van Chelsea staat me ook prima, dus het is geen probleem om daar te blijven.”