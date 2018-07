‘Umtiti en Varane vinden dat niet fijn, met Ajax deden we dat vroeger ook’

Frankrijk en België strijden dinsdagavond in Sint-Petersburg om een finaleplaats op het WK. Aad de Mos zegt in gesprek met Trouw dat beide landen behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn en dat hij geen duidelijke favoriet kan aanwijzen. De voormalig oefenmeester denkt dat de Rode Duivels de finale halen als ze hetzelfde zullen spelen als tegen Brazilië.

“Al zou ik Nacer Chadli verplaatsen naar de rechterkant en Yannick Carrasco laten beginnen op links. De nummer 'negen' zou ik lekker open laten. Die Franse centrale verdedigers Samuel Umtiti en Raphaël Varane vinden dat niet fijn. Met Ajax deden we dat vroeger ook”, adviseert De Mos de Belgische bondscoach Roberto Martínez. De Spaanse oefenmeester kan in het duel met de Fransen geen beroep doen op Thomas Meunier, die geschorst is.

Carrasco neemt de plaats van Meunier in het elftal van de Rode Duivels in, al zal hij wel op de linkerflank starten. Chadli behoudt zo zijn basisplaats, maar verhuist naar de rechterflank. Carrasco krijgt daardoor de taak om Kylian Mbappé zoveel mogelijk af te stoppen. Verder verandert Martínez niks aan zijn basiself, waardoor ook Marouane Fellaini aan de aftrap zal staan in Sint-Petersburg.

“Ik verwacht dat België en Frankrijk redelijk aan elkaar gewaagd zullen zijn. Vorm van de dag, een spelhervatting of een foutje van de keeper kan beslissend zijn”, voorspelt De Mos. “Hugo Lloris, de keeper van Frankrijk, valt nog weleens op een foutje te betrappen, maar hij is dit toernooi outstanding. Net als Thibaut Courtois. Ik vind hem een betere keeper.”