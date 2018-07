AZ haalt Michel Vonk terug: ‘Club heeft duidelijk enorme stappen gemaakt’

Michel Vonk keert terug bij AZ, zo maken de Alkmaarders dinsdagochtend bekend via de officiële kanalen. De 49-jarige oefenmeester wordt de nieuwe trainer van Jong AZ en heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract bij de in de Keuken Kampioen Divisie uitkomende beloften. Voor Vonk, die als speler ook al vier jaar de kleuren van de Noord-Hollanders verdedigde, is het de tweede keer dat hij aan de slag gaat als trainer van Jong AZ.

Vonk had in het verleden vier jaar de leiding bij de Alkmaarse beloften en geeft aan enorm blij te zijn met zijn terugkeer: “Ik werkte hier eerder van 2007 tot 2011 en in de jaren waarin ik weg was, heeft AZ duidelijk enorme stappen gemaakt. De club streeft ook na om dat te blijven doen en dat is een mentaliteit die bij mij past. De reden dat ik nu bij Jong AZ aan de slag ga, is dat ik graag jonge spelers help in het maken van hun laatste stap naar het eerste elftal”, vertelt hij.

Vonk zal worden bijgestaan door Koen Stam en de trainer kijkt uit naar de samenwerking. Hoofd jeugdopleiding Paul Brandenburg is eveneens enthousiast over de deal: “In het verleden heb ik al met Michel gewerkt en hij is niet alleen een fijne collega, maar bovenal iemand met de kwaliteiten waarmee onze talenten de laatste stap naar AZ 1 kunnen zetten. Daarvan ben ik overtuigd. Afgelopen jaren heeft Michel veel ervaring opgedaan in de Eredivisie en de Jupiler League. Ook dat is heel waardevol voor zowel onze spelers als de AZ Jeugdopleiding in zijn geheel.”

Vonk werkte eerder als trainer bij Sparta Rotterdam en Telstar en was het afgelopen seizoen de rechterhand van Jurgen Streppel bij sc Heerenveen. Met het vertrek van de hoofdtrainer kwam er deze zomer echter ook een einde aan het dienstverband van Vonk, aangezien zijn aflopende contract in het Abe Lenstra Stadion niet werd verlengd.