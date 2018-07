AS Monaco haalt ‘toekomstige linksback van Italië’ binnen dankzij ruildeal

AS Monaco heeft zich versterkt met Antonio Barreca, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De 23-jarige vleugelverdediger heeft zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract, dat hem tot 2023 aan de Monegasken verbindt. Torino houdt naar verluidt twee miljoen euro én Soualiho Meïté over aan Barreca.

De overstap van Meïté naar Turijn werd eerder al wereldkundig gemaakt en Italiaanse media schreven al dat er sprake was van een ruildeal. AS Monaco nam de middenvelder een jaar geleden voor acht miljoen euro over van het Belgische Zulte Waregem en stalde hem in de laatste helft van afgelopen seizoen bij Girondins de Bordeaux. Meïté vertrekt nu dus als onderdeel van de transfer van Barreca naar Torino.

Ook Napoli was geïnteresseerd in Barreca, die te boek staat als de ‘toekomstige linksback van Italië’. De linkerverdediger doorliep de jeugdopleiding van Torino en werd verhuurd aan Cittadella en Cagliari. Afgelopen seizoen speelde de Italiaans jeugdinternational negen wedstrijden voor i Granata, voor wie hij totaal 39 duels achter zijn naam heeft staan. AS Monaco maakte maandag ook al de komst van Ronaël Pierre-Gabriel wereldkundig.

De twintigjarige rechtsback komt voor zes miljoen euro over van Saint-Étienne. Eerder hengelden de Monegasken al Willem Geubels (Olympique Lyon), Pelé (Rio Ave), Samuel Grandsir (Troyes), Jonathan Panzo (Chelsea), Sofiane Diop (Stade Rennes) en Wilson Isidor (Stade Rennes) binnen.