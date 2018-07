Rijkaard: ‘Goede speler voor Ajax, maar evenwicht moet nog gezocht worden’

Ajax verzekerde zich in de winter al van de komst van Hassane Bandé en Perr Schuurs en voegde in de huidige transferperiode ook Zakaria Labyad en Dusan Tadic toe aan de selectie. Frank de Boer, John Heitinga en Frank Rijkaard zijn enthousiast over de komst van de Serviër en leggen in onderstaande video uit waarom Ajax aankomend seizoen na vier jaar zonder landstitel weer kampioen moet worden.