De Bruyne verklaart succes: ‘Zo snel als het kan naar het buitenland gaan’

België bereikte vorige week voor het eerst sinds 1986 de halve finale van het WK en neemt het daarin dinsdagavond op tegen Frankrijk. Kevin De Bruyne is een van de sterspelers van het huidige team van de Rode Duivels en vertrok al op zijn twintigste naar het buitenland. Dat vroege vertrek is volgens hem een verklaring voor het huidige succes van België.

“Zo snel als het kan naar het buitenland gaan. De kans krijgen om je daar te ontwikkelen met de beste spelers”, zo verklaart De Bruyne het succes van België. “Er is best talent in België, maar in een ander land gaat het sneller. Vijftien jaar terug voetbalde er nauwelijks een international in een grote competitie. Toen Vincent Kompany en Marouane Fellaini gingen en ze het in Duitsland en Engeland goed deden, zeiden de clubs daar dat er misschien meer een kans moesten krijgen.”

“Je moet in de top kunnen spelen, dan word je beter”, tekent De Telegraaf op uit de mond van de 27-jarige middenvelder. Hij stelt dat Josep Guardiola hem inidividueel heeft geholpen. “Bij Manchester City spelen we een totaal ander soort voetbal. We kunnen met België niet in een keer zo gaan voetballen als in een team van Pep. Je hebt een hoop tijd nodig om dat erin te slijpen. Die tijd is er bij de nationale ploeg niet.”

“Een halve finale op het WK wil iedereen spelen. We hebben een heel sterke ploeg. We spelen als team al zeven, acht jaar samen. De coach heeft ons meer geloof gegeven dat we het WK echt kunnen winnen. Het was voor het WK dus niet arrogant te zeggen dat we wereldkampioen wilden worden”, wordt De Bruyne geciteerd door Het Laatste Nieuws. “Er zijn veertien, vijftien landen die van tevoren hetzelfde zeggen. Op een WK is het altijd nu of nooit.”