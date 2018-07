El Ghazi: ‘Dan krijg ik dat maandenlang te horen van mijn ploeggenoten’

De eerste halve finale van het WK gaat dinsdag tussen Frankrijk en België. Anwar El Ghazi speelt sinds januari 2017 voor het Franse Lille OSC en maakt zodoende van dichtbij de WK-koorts mee, die momenteel in het land leeft. De 23-jarige aanvaller zag de kwartfinale van les Bleus tegen Uruguay, die met 0-2 werd gewonnen, in een café.

“Met mijn ploeggenoten van Lille. En ik kan zeggen: het WK leeft hier. Overal Franse vlaggen. De halve finale kijk ik lekker thuis. We zitten met Lille middenin de voorbereiding en die is zwaar. Dus plof ik vanavond op het bankie”, zegt El Ghazi in gesprek met De Telegraaf. De aanvaller weet wat er gebeurt als Frankrijk wereldkampioen wordt. “Dan krijg ik dat maandenlang te horen van mijn ploeggenoten. Maar dat maakt me niet zoveel uit. Ik ben het al gewend.”

“Frankrijk is niet alleen een heel groot land, maar ook nog eens met ontzettend veel talent”, vervolgt de tweevoudig Oranje-international. “Dat de Franse coach spelers als Karim Benzema van Real Madrid en Alexandre Lacazette van Arsenal heeft thuisgelaten, zegt wat dat betreft alles. Ik zag laatst een lijstje thuisblijvers en denk dat het reserveteam het óók tot de halve finales had kunnen schoppen.”

“Ik word er voortdurend mee om de oren geslagen in België. Waar is Holland nu? Tja, ik kan er niks tegenin brengen. Nederland zit thuis en België doet het fantastisch”, voegt Ruud Vormer, spelend voor het Belgische Club Brugge, toe. De middenvelder geniet naar eigen zeggen van het aanvallende voetbal van België. “Het meest geniet ik van Eden Hazard. Wat die met een bal kan. Echt ongelofelijk. En die snelheid die hij in het spel brengt. Heel mooi om te zien.”