De Mos: ‘Het is het beste als hij deze zomer terugkeert naar PSV’

Hirving Lozano doet er niet goed aan om PSV al na een seizoen te verlaten, zo denkt Aad de Mos. Volgens de trainer in ruste moet de aanvaller annex Mexicaans international in ieder geval nog een seizoen bij de Eindhovense club blijven. “In zijn eerste jaar ging alles heel snel, had hij geen aanpassingsproblemen en presteerde hij uitstekend”, zo vertelt de oud-trainer van onder meer PSV in gesprek met Marca Claro.

“Het is het beste als hij deze zomer, na zijn deelname aan het WK, terugkeert naar PSV”, benadrukt De Mos. “Opnieuw spelen in een omgeving die hij al kent zal ervoor zorgen dat hij weer een goed seizoen zal draaien. Clubs met interesse zullen vervolgens een goed bod uitbrengen. Als hij echter naar een andere club gaat, kan dat wel eens verkeerd gaan uitpakken, en zal hij misschien zelfs geblesseerd raken.”

“Als ik Lozano was, zou ik drie jaar bij PSV blijven. Op die manier speelt hij honderd duels in de Eredivisie en dan kan hij wel de overstap naar Spanje of Engeland maken.” Lozano werd de afgelopen maanden in verband gebracht met onder meer Barcelona, Juventus en het Everton van Marcel Brands. Eerstgenoemde club had al contact met de vader van Lozano om over een eventuele overstap te praten. “Barcelona heeft ons benaderd, maar op dit moment is er nog niets duidelijk”, claimde Lozano senior.

Lozano werd vorig jaar voor acht miljoen euro overgenomen van het Mexicaanse Pachuca. Aangezien die club wel een fors doorverkooppercentage heeft bedongen, willen de Eindhovenaren een flinke transfersom ontvangen. De 22-jarige Lozano, die in zijn debuutseizoen bij PSV tot negentien treffers en elf assists kwam, ligt nog tot medio 2023 vast in het Philips Stadion.