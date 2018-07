Torres maakt eindelijk eerste bestemming buiten Europa bekend

Fernando Torres vervolgt zijn loopbaan buiten Europa. De aanvaller heeft dinsdagmorgen tijdens de presentatie van zijn digitale boek in zijn eigen sportschool, 9Fitness in Madrid, officieel laten weten dat hij aan de slag gaat bij Sagan Tosu. Vanaf het moment dat bekend werd dat Torres per 30 juni de gelederen van Atlético Madrid zou verlaten, werd de aanvaller met Chicago Fire, Sagan Tosu, Melbourne Victory en Sydney FC in verband gebracht. De keuze is uiteindelijk op de club uit Japan gevallen.

Torres, 34 jaar, doorliep de jeugdopleiding van Atlético en maakte op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht. Na 91 treffers in 244 officiële duels maakte el Niño voor 36 miljoen euro de overstap naar Liverpool, waar zijn moyenne beduidend omhoog ging: 81 goals in 142 wedstrijden. Chelsea betaalde in januari 2011 liefst 58,5 miljoen euro voor de Spanjaard en ging ervan uit dat beide partijen schitterende jaren tegemoet zou gaan. Het tegendeel bleek waar: pas na 903 minuten maakte Torres zijn eerste goal voor de club.

Torres was, op het seizoen 2012/13 na, geen schim meer van de goalgetter die hij was in het tenue van Atlético en Liverpool en bleef steken op 45 goals in 172 duels van the Blues. Een verhuurperiode aan AC Milan voor twee seizoenen, vanaf medio 2014, was ook geen onverdeeld succes. Na een half jaar ging hij akkoord met een terugkeer naar Atlético op huurbasis tot 30 juni 2016, de dag dat zijn contractuele samenwerking met Chelsea ten einde liep.

Liefst 45.000 mensen zaten op 4 januari 2015 in het Vicente Calderón om getuige te zijn van de presentatie van de verloren zoon. De aanvaller ondertekende in 2016 en 2017 telkenmale een eenjarig contract en was in zijn tweede periode bij de Madrilenen goed voor 38 goals in 160 duels. In zijn een na laatste wedstrijd als Colchonero won hij tevens de enige prijs met de club: de Europa League. Hij mocht kort invallen in de finale tegen Olympique Marseille (3-0).

Torres speelde op het desastreus verlopen WK van 2014 zijn 110e en laatste interland voor Spanje, de derde groepswedstrijd tegen Australië (0-3). Daarin maakte hij zijn 38e goal. De aanvaller maakte de winnende treffer in de finale van het EK van 2008 tegen Duitsland (1-0), behoorde tot de selectie die twee jaar later ten koste van Nederland de wereldtitel veroverde en veroverde in 2012 niet alleen zijn tweede EK-titel maar ook de Gouden Schoen van het toernooi.