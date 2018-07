Wenger ziet ex-pupil lijden: ‘Ik dacht: dit is niet de gast die kan ’killen‘’

Mesut Özil beleefde samen met Duitsland een slecht WK. Die Mannschaft vloog er in de groepsfase al uit na nederlagen tegen Mexico en Zuid-Korea. Arsène Wenger baalt dat zijn voormalig pupil bij Arsenal het niet heeft kunnen laten zien in Rusland, maar blijft de 29-jarige middenvelder steunen in zware tijden vol kritiek.

"Ik ken Özil goed. Hij is fantastisch, een exceptionele voetballer, maar hij en Ilkay Gündogan hebben geleden over het gedoe dat vóór het WK plaatsvond", verwijst de Fransman tegenover beIN Sports naar de commotie die is ontstaan nadat het Duitse tweetal op de foto was gegaan met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

"Özil is iemand die steun nodig heeft, geen controverse. Toen ik hem zag spelen, voelde ik dat er situaties waren in de wedstrijd waarbij hij naar voren had kunnen bewegen. Maar hij speelde op veilig. Ik dacht steeds: kom op, dit is niet de echte Özil die ik ken, dit is niet de gast die kan killen. Hij speelde prima, maar niet met volledige vrijheid. Hij speelde een beetje met de handrem", concludeert Wenger.

De vader van Özil liet zondag weten dat zijn zoon geen politiek statement wilde maken met de foto: "Het was beleefdheid. Je moet weten: Mesut is een verlegen persoon. Hoe kan hij een foto weigeren als Erdogan dat vraagt? Mesut heeft de foto niet gedaan om Erdogan te steunen. Hij is een atleet die wil voetballen, hij heeft niets te doen met politiek."