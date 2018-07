Vrees voor kansen Kuipers op WK-finale: ‘Ik ben negatief verrast’

Björn Kuipers is woensdag vierde official bij de halve finale op het WK tussen Kroatië en Engeland. De arbiter uit Oldenzaal heeft in theorie nog altijd kans om de WK-finale te fluiten, maar volgens Bas Nijhuis is het geen goed teken dat zijn Nederlandse collega is aangesteld om langs de lijn te staan bij de halve eindstrijd.

De aanstelling is niet per se positief met het oog op een eventuele WK-finale. “Dat lijkt me niet logisch", stelt Nijhuis in gesprek met de NOS. “Stel dat Kuipers als vierde man een trainer moet wegsturen en dan een paar dagen later hetzelfde land in de finale moet fluiten. Ik ben negatief verrast door deze aanstellingen, maar het kan nog steeds.”

Nijhuis verwacht dat Alireza Faghani, die een sterke indruk maakt op het mondiale eindtoernooi, de finale krijgt toegewezen. De Iraniër floot Duitsland-Mexico, Servië-Brazilië en de achtste finale tussen Frankrijk en Argentinië. “Hij zou dan de eerste Aziaat zijn die een WK-finale fluit. Dat telt allemaal mee. De laatste twee WK-finales werden gefloten door een Europeaan."

"En Faghani floot zijn laatste duel in de achtste finales", redeneert Nijhuis. "Acht jaar geleden was dat bij Howard Webb ook zo en toen mocht hij ook de finale doen." De laatste wedstrijd van Kuipers was de kwartfinale tussen Zweden en Engeland, waarbij laatstgenoemde land met 0-2 zegevierde. Eerder floot Kuipers ook Spanje-Rusland, Egypte-Uruguay en Brazilië-Costa Rica.