‘Lampard onderneemt actie en loert op Eredivisie-uitblinker van vorig seizoen’

Mason Mount werd vorig seizoen door Vitesse gehuurd van Chelsea en in het shirt van de Arnhemmers wist de negentienjarige middenvelder te imponeren. De Engels jeugdinternational kwam tot 39 wedstrijden voor Vitesse, waarin hij 13 keer scoorde en 10 assists afleverde. Frank Lampard is enthousiast over Mount en wil hem graag strikken.

De nieuwe manager van Derby County hoopt te profiteren van de goede connecties die hij heeft bij Chelsea, zo melden verschillende Engelse media. Lampard, die op Stamford Bridge uitgroeide tot een clubicoon, heeft al gesprekken achter de rug met de leiding van the Blues om een huurdeal te realiseren. Lampard heeft echter veel concurrentie.

Ook Queens Park Rangers, Reading en Norwich City willen Mount graag tijdelijk overnemen van Chelsea. Verschillende directeuren uit Nederland en ook Duitsland zouden zich eveneens bij Chelsea hebben gemeld om te vragen naar de situatie van Mount. Ook Ajax had volgens Voetbal International zeer veel interesse in de jongeling van the Blues, zo meldde het weekblad in mei.

Chelsea zou volgens Engelse media overwegen om Mount te behouden en toe te voegen aan de eerste selectie volgend seizoen, maar een nieuwe huurdeal behoort ook nog altijd tot de mogelijkheden. Mount, die nog tot medio 2021 vastligt, weet nog niet waar zijn toekomst ligt, zo gaf hij eerder aan in gesprek met FOX Sports: "Ik weet het nog niet richting volgend seizoen. Ik ben er nog niet uit namelijk. We gaan zien wat er gaat gebeuren."