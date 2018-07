Balotelli zorgt voor opschudding: ‘Ik ben verrast en teleurgesteld, dat klopt'

Mario Balotelli heeft zich bij Olympique Marseille gemeld om te onderhandelen over een mogelijk dienstverband van de spits bij de Franse club. Balotelli speelde de afgelopen twee jaar voor OGC Nice en kan de club met een aflopend contract transfervrij verlaten. Nice heeft naar het schijnt echter de optie om het contract eenzijdig te verlengen. Patrick Vieira zegt teleurgesteld te zijn in de houding van de Italiaan.

De nieuwe trainer van les Aiglons had de 27-jarige aanvaller verwacht toen de Fransen vorige week begonnen met de voorbereiding op het komende seizoen. "Ik ben verrast en teleurgesteld, dat klopt", wordt de Franse oud-middenvelder geciteerd door verschillende media. "Mario had twee goede jaren bij Nice en het is zonde dat het zo eindigt."

"Als de speler wil vertrekken, dan is dat zijn keus. Maar het is belangrijk dat hij zich meldt, dat hij hier is en dat hij zijn contract respecteert. Zo kunnen de clubs alles regelen. We hebben nog meer spelers die in een dergelijke situatie zitten en deze spelers zijn wel aanwezig op de training. Zij wachten wél op het moment dat de clubs een akkoord hebben."

"Spelers maken nou eenmaal keuzes om naar bepaalde clubs te gaan, we moeten dat accepteren. Dat is voetbal", besluit Vieira. Balotelli is vanwege een herenakkoord met Nice in principe voor tien miljoen euro op te pikken in de Allianz Riviera, maar de club zou dermate balen van de houding van Balotelli dat naar verluidt overwogen wordt het herenakkoord te schrappen.