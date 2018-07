Russen snoven ammonia tijdens WK: ‘Voor mij is dit doping’

Rusland presteerde op het WK in eigen land boven verwachting door de kwartfinales te bereiken. Het gastland wist Spanje met een strafschoppenserie uit te schakelen en dwong Kroatië eveneens om penalty's te nemen. Diverse Duitse media berichten maandag dat de Russen aan ammonia hebben gesnoven om hun prestaties te bevorderen.

BILD en Süddeutsche Zeitung melden dat enkele spelers van Rusland tijdens de duels met Kroatië en Spanje ammonia hebben gesnoven, een substantie die niet op de lijst van verboden middelen staat. Een woordvoerder van de Russische bond bevestigt tegenover laatstgenoemde krant dat een speler van Rusland inderdaad ammonia heeft geroken voordat hij het veld als invaller betrad.

"De Russische bond reageerde alsof het net zo gewoon is als shampoo gebruiken onder de douche", zo valt er te lezen. Ammonia, waarvan bewezen is dat het de prestaties van atleten mogelijk kan bevorderen, zou onder meer de zuurstoftoevoer verbeteren. Fritz Sörgel, directeur van het Instituut voor Biomedisch en Farmaceutisch Onderzoek, is in ieder geval helder in zijn oordeel: "Voor mij is dit doping."