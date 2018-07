Vitesse wordt afgedroogd door Shakhtar en lijdt tweede oefenverlies

Vitesse heeft maandagavond ook de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op komend seizoen verloren. Drie dagen na de nederlaag tegen het Oostenrijkse Wolfsberger AC (2-1) ging het team van trainer Leonid Slutsky onderuit tegen Shakhtar Donetsk. De landskampioen van Oekraine droogde de Arnhemmers met 1-4 af.

Slutsky wijzigde zijn elftal op slechts één plek. Eduardo, gehuurd van Chelsea, verving Remko Pasveer en bleef negentig minuten onder de lat staan. De eerste kans van de wedstrijd in Kärnten was voor Tim Matavz, die na drie minuten spelen net naast knikte. Na een half uur spelen verscheen de openingsgoal op het scorebord. Taras Stepanenko kopte de bal hard in de bovenhoek.

Enkele minuten voor rust kwam Andriy Totovitskiy bij de tweede paal een teenlengte tekort om de 0-2 te maken. In de tweede helft trok Shakhtar het duel definitief naar zich toe. Eduardo had na 57 minuten spelen geen antwoord op een inzet van Bohdan Butko en een kwartier voor tijd verzilverde invaller Viktor Kovalenko een rebound: 0-2 en 0-3.

De laatste treffer van Shakhtar kwam op naam van Aluisi Moraes, na een uitstekende aanval. Een keurige schuiver van Roy Beerens vlak voor tijd betekende het slotakkoord van de ontmoeting: 1-4.