El Ahmadi verlaat Feyenoord en tekent in Saudi-Arabië

Karim El Ahmadi verlaat Feyenoord en vervolgt zijn carrière in Saudi-Arabië. Al Ittihad heeft de komst van de 33-jarige middenvelder maandagavond namelijk wereldkundig gemaakt. De voormalig aanvoerder van Feyenoord gaat zijn krabbel zetten onder een tweejarig contract. Feyenoord heeft meegewerkt aan een transfervrij vertrek, aangezien de middenvelder jarenlang een waardevolle kracht was voor de club.

De 53-voudig international van Marokko, die op het WK in Rusland drie duels speelde, had nog een contract voor één seizoen bij de Rotterdammers, maar de clubleiding besloot mee te werken aan een overstap. El Ahmadi heeft meerdere malen kenbaar gemaakt dat hij graag nog de stap naar het buitenland wilde zetten. Uiteindelijk heeft de middenvelder dus gekozen voor een lucratief contract in het Midden-Oosten.

El Ahmadi werd ook gelinkt aan clubs als Stade de Reims en Bursaspor. Al Ittihad wordt getraind door de Chileen José Luis Sierra en eindigde dit seizoen op de negende plaats in de competitie van Saudi-Arabië. Bovendien is de club tweevoudig winnaar van de Aziatische Champions League. Deze week ondergaat El Ahmadi nog de medische keuring alvorens hij zijn handtekening zet.

De veteraan werd vier jaar geleden voor zeven ton teruggehaald van Aston Villa. In De Kuip groeide El Ahmadi uit tot een zeer waardevolle kracht. Met Feyenoord heeft hij twee keer de KNVB-beker gewonnen, één keer de landstitel en één keer de Johan Cruijff Schaal. Jordy Clasie wordt genoemd als mogelijke opvolger van El Ahmadi bij de Rotterdammers.