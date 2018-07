FC Twente wil voor stunt op transfermarkt zorgen

Na zes jaar gaat Sam Vokes Burnley mogelijk verlaten. Middlesbrough wil de spits graag overnemen van the Clarets , maar moet zelf rekening houden met het vertrek van Britt Assombalonga. (Northern Echo)

Newcastle United heeft de beste papieren om Kenedy nog een seizoen te huren van Chelsea. Beide clubs praten deze week verder over de vleugelverdediger, voor wie er de nodige interesse is. (Chronicle)

Laatstgenoemde was vorig seizoen nog basisspeler bij FC Groningen.

Bij VfB Stuttgart gaat men er langzaam rekening mee houden dat Benjamin Pavard onhoudbaar is deze zomer. Die Schwaben zien Holger Badstüber, die momenteel zonder club zit, als zijn vervanger. (BILD)