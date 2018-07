Transfer naar Juventus lijkt aanstaande na nieuwe deal van Ronaldo in Italië

Cristiano Ronaldo lijkt zijn loopbaan te gaan vervolgen bij Juventus. Al dagenlang zijn de Spaanse en Italiaanse media in de ban van de transfer van de aanvaller van Real Madrid naar la Vecchia Signora. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat Ronaldo inderdaad verkast naar Italië: maandag maakt bijvoorbeeld Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) bekend dat Ronaldo met de organisatie in zee is gegaan.

AVIS, een organisatie in Italië die zich sterk maakt voor bloeddonatie, meldt dat de Portugees international het gezicht wordt voor de campagne om meer bloeddonors te genereren. “Het is met grote trots dat we een samenwerking aankondigen die de vereniging zal verbinden met het grootste fenomeen in het voetbal: Cristiano Ronaldo, beter bekend als CR7.”

“Een geweldige kans die met beide handen is aangegrepen door de twee directeuren, Marco Alberto Bianchi en Mario Passador”, zo luidt het statement. Ronaldo, die zich al jarenlang inzet voor het goede doel, zal in verschillende campagnes van de Italiaanse organisatie acte de présence geven. Binnenkort gaat AVIS de eerste video online zette, waarin de Portugees het belang van bloeddonatie aanstipt.

De samenwerking met AVIS is niet de eerste aanwijzing die duidt op een transfer naar Juventus. Zo was de Italiaanse versie van zijn merk CR7 Underwear een paar uur gehuld in de kleuren van Juventus. Daarnaast plaatste de Italiaanse landskampioen een aparte video op Weibo, de Chinese variant van Twitter, waarbij er wordt gesuggereerd dat de komst van een nieuwe nummer zeven in Turijn aanstaande is.

Emre Can, die maandag werd gepresenteerd bij Juventus, liet aan verschillende Italiaanse media weten uit te kijken naar de samenwerking met de Portugees, mocht de aanvaller komen. "Elke speler zou graag naast hem willen spelen. Het zou geweldig zijn", aldus de middenvelder. Naar verluidt maakt Ronaldo voor minimaal honderd miljoen euro de overstap, waarbij hij dertig miljoen euro per jaar gaat verdienen in Turijn.