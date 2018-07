‘Zonder die snelheid had Sterling voor een Exeter City gespeeld’

De nationale ploeg van Engeland heeft het geschopt tot de halve finale van het WK, maar Raheem Sterling heeft in Rusland nog niet gescoord. Desondanks is de aanvaller zijn basisplaats onder Gareth Southgate zeker. Vinnie Jones vindt evenwel dat de 23-jarige Sterling wordt overschat, zo vertelt hij in gesprek met talkSPORT.

De 53-jarige Jones is van mening dat Sterling te veel kansen mist: “Ik weet dat er veel kritiek op hem is geweest. Sterling komt op de juiste posities, maar als je soms naar hem kijkt, dan denk je: als hij die snelheid niet had gehad, dan had hij voor Exeter City of zoiets gespeeld”, aldus Jones, die voor onder meer Chelsea en Wimbledon speelde.

De voormalig international van Wales zegt zich ‘zorgen’ te maken: “Jamie Vardy had die kansen van hem wél afgemaakt. Hij had die ballen in de kruising geschoten. Ik ben een groot fan van Vardy en denk dat hij er wel een paar gemaakt had tegen Zweden.”

Sterling scoorde dit seizoen 23 keer voor Manchester City, maar staat dus nog droog op het WK. In dienst van the Three Lions staat de geboren Jamaicaan op twee treffers in 42 wedstrijden. Zijn laatste interlanddoelpunt dateert van oktober 2015, toen hij in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland (2-0) tot scoren kwam.