Vitesse grijpt mis: ‘We hebben nu nog enkele opties in Nederland’

Vitesse versterkte zich vrijdag met Eduardo, maar de doelman uit Portugal was niet de enige keeper die in beeld was bij de club uit Arnhem. Trainer Leonid Slutsky dacht namelijk ook aan Sergei Ryzhikov, een 37-jarige Rus die de afgelopen tien seizoenen het doel verdedigde van Rubin Kazan.

“Ryzhikov had naar Vitesse kunnen gaan, maar bepaalde omstandigheden hebben dat tegengehouden. Nu is er een voetballer van Chelsea naar Vitesse gegaan”, aldus zaakwaarnemer Aleksei Safonov in een interview met R-Sport. “We zijn Slutsky dankbaar voor de interesse en het verlangen om Sergei in zijn elftal te zien.”

“We hebben nu nog enkele opties in Nederland, België en China. We kijken wel in de eerste plaats naar een buitenlands vervolg voor zijn carrière”, besluit Safonov. Ryzhikov kwam via onder meer Anzhi Makhachkala bij Lokomotiv Moskou terecht en na twee jaar vertrok de enkelvoudig international van Rusland naar Rubin.

Ryzhikov keepte 359 wedstrijden voor de club uit Tatarije en werd tweemaal kampioen. In 2010 won hij de Super Cup. “Als Sergei besluit om zijn voetbalschoenen in de wilgen te hangen, dan zien we hem graag terug bij onze club”, liet een woordvoerder van Rubin in mei weten. Na zijn carrière kan Ryzhikov dus weer een functie bekleden in Kazan.