Milan kan miskoop lozen: ‘Atlético heeft interesse, daar kunnen we niet omheen’

De kans bestaat dat de wegen van Nikola Kalinic en AC Milan na één seizoen alweer scheiden. De dertigjarige spits wist na zijn komst van Fiorentina niet te overtuigen en geniet volgens zijn zaakwaarnemer concrete interesse vanuit de Spaanse top.

"Kalinic weet van de belangstelling van verschillende clubs, maar hij is momenteel in afwachting van wat Milan gaat doen", vertelt Tomislav Erceg desgevraagd in gesprek met AS. "Atlético Madrid heeft interesse, daar kunnen we niet omheen, maar dat geldt ook voor Sevilla."

De international van Kroatië werd vorig seizoen door Milan gehuurd van Fiorentina, waarna de transfer deze zomer voor 25 miljoen euro definitief werd gemaakt. Bij Milan is men echter niet overtuigd van Kalinic: de aanvaller wist in zijn debuutjaar in veertig officiële wedstrijden slechts zes doelpunten en zes assists aan te tekenen. Daardoor staan i Rossoneri naar verluidt niet onwelwillend tegenover een vertrek van Kalinic.

Volgens Erceg zou zijn cliënt in elk geval uitstekend passen bij Atlético Madrid. "Nicola weet hoe competitief de club is, met een geweldige coach als Diego Simeone aan het roer. Maar nogmaals: het is niet aan ons. Zodra Milan ons duidelijkheid verschaft over zijn intenties, zullen we een beslissing nemen", besluit de belangenbehartiger .