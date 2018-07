Transferoverzicht Keuken Kampioen Divisie: alle in- en uitgaande transfers

De voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie is in volle gang en achter de schermen proberen alle clubs de selecties op orde te krijgen. Met clubs als FC Twente, Roda JC Kerkrade, NEC, Sparta Rotterdam, Jong Ajax, Jong PSV, Jong AZ en natuurlijk de andere bekende namen, is de Eerste Divisie misschien wel interessanter dan ooit. Bekijk hieronder welke spelers zijn aangetrokken en wie zijn vertrokken. Tijdens de transferperiode zal dit transferoverzicht dagelijks bijgewerkt worden.

Spelers die per 30 juni 2018 bij een club zijn vertrokken en nog geen nieuwe werkgever hebben gevonden, zijn nog niet in het onderstaande overzicht meegenomen.

Voor het laatst bijgewerkt op 16 juli 2018 om 14.30 uur

Almere City FC

Nieuw

Tim Receveur: overgenomen van De Graafschap

Bram van Vlerken: overgenomen van PSV

Youri Loen: overgenomen van FC Emmen

Faris Hammouti: overgenomen van Feyenoord

Ricardo Kip: overgenomen van Fleetwood Town (Eng)

Alfred Mensah: overgenomen van USV Hercules

Stijn Meijer: overgenomen van Willem II

Joedrick Pupe: overgenomen van KV Kortrijk (Bel)

Ed Francis: gehuurd van Manchester City

Niek Vossebelt: overgenomen van FC Den Bosch

Vertrokken

Roy Pistoor: transfervrij naar FC Lisse

Javier Vet: transfervrij naar De Graafschap

Arsenio Valpoort: transfervrij naar Busan IPark (ZKo)

Gaston Salasiwa: transfervrij naar Notodden (Noo)

Jeffrey Rijsdijk: transfervrij naar Kozakken Boys

Charlie Telfer: transfervrij naar Morton FC (Sch)

Dennis van der Heijden: transfervrij naar Carpi (Ita)

Silvester van der Water: verkocht aan Heracles Almelo

Tom Overtoom: verkocht aan NEC

Leeroy Owusu: was gehuurd van Ajax

Mink Peeters: was gehuurd van Real Madrid (Spa)

Josef Kvida: was gehuurd van PEC Zwolle

SC Cambuur

Nieuw

David Sambissa: overgenomen van Jong FC Twente

Robert van Koesveld: overgenomen van sc Heerenveen

Andrejs Ciganiks: overgenomen van Schalke 04 (Dui)

Julian Calor: overgenomen van Vitesse

Xavier Mous: overgenomen van TOP Oss

Robin Maulun: overgenomen van FC Trélissac (Fra)

Emmanuel Mbende: overgenomen van Chemnitzer (Dui)

Kevin Schindler: was clubloos

Cody Claver: overgekomen van Jong Cambuur

Tyrone Conraad: overgekomen van Jong Cambuur

Rutger Etten: overgekomen van Jong Cambuur

Danny Bakker: was verhuurd aan FC Dordrecht

Vertrokken

Furdjel Narsingh: transfervrij naar De Graafschap

Darren Rosheuvel: transfervrij naar Telstar

Kennt Teijse: transfervrij naar AFC Amsterdam

Danny Bakker: transfervrij naar VVSB

Ricardo Kip: was gehuurd van Fleetwood Town (Eng)

Dan Crowley: was gehuurd van Willem II

Martijn Barto: gestopt met voetballen

FC Den Bosch

Nieuw

Rúben Rodrigues: overgenomen van Gemert

Vertrokken

Kahraman Demirtas: transfervrij naar Altinordu (Tur)

Ben Santermans: verkocht aan SK Lommel (Bel)

Giorgio Siani: was gehuurd van Juventus (Ita)

Mattias Andersson: was gehuurd van Juventus (Ita)

Niek Vossebelt: transfervrij naar Almere City

Muhammed Mert: verkocht aan Altinordu (Tur)

FC Dordrecht

Nieuw

Oussama Zamouri: overgenomen van Telstar

Maarten Peijnenburg: overgenomen van Jong FC Utrecht

Brandon Ormonde-Ottewill: overgenomen van Helmond Sport

Siebe Schets: overgenomen van Jong FC Twente

Quivi Fowler: overgenomen van Wollongong Wolves FC (Aus)

Abdelghani El Bachir: overgenomen van FC Twente Onder-19

Renny Piers Smith: overgenomen van Südtirol (Ita)

Petar Stoskovic: overgenomen van VV Una

Omran Haydary: overgenomen van FC Emmen

Lewis Montsma: overgenomen van SC Cambuur

Dwayne Greene: overgenomen van RKC Waalwijk

Thijs Timmermans: overgenomen van Jong ADO Den Haag

Savvas Mourgos: gehuurd van Norwich City

Jeremy Cijntje: overgekomen van Jong FC Dordrecht

Quincy Hogesteger: overgekomen van FC Dordrecht Onder-17

Vertrokken

Julius Bliek: transfervrij naar Go Ahead Eagles

Jafar Arias: transfervrij naar FC Emmen

Clarence Bijl: transfervrij naar ASWH

Tom Rosenthal: transfervrij naar Tubize (Bel)

Denis Mahmudov: transfervrij naar Excelsior

Ben Kinds: gestopt met voetballen

Danny Bakker: was gehuurd van SC Cambuur

Andreas Calan: was gehuurd van Willem II

Gustavo Hamer: was gehuurd van Feyenoord

Thomas Kok: was gehuurd van Willem II

Kino Delorge: was gehuurd van Racing Genk (Bel)

FC Eindhoven

Nieuw

Menno Bergsen: overgenomen van FC Dordrecht

Collin Seedorf: overgenomen van Inverness Caledonian Thistle (Sch)

Cas Faber: overgenomen van FC Groningen

Elton Kabangu: gehuurd van Racing Genk (Bel)

Vertrokken

Fries Deschilder: transfervrij naar KVC Winkel Sport (Bel)

Kyle De Silva: transfervrij naar Bromley (Eng)

Sebastiaan De Wilde: transfervrij naar SK Lommel (Bel)

Tibeau Swinnen: transfervij naar Helmond Sport

Tibo van de Velde: transfervrij naar SV Knokke (Bel)

Mart Lieder: transfervrij naar SönderjyskE (Den)

Doriano Kortstam: transfervrij naar FC Botosani (Roe)

Jelle van Landschoot: was gehuurd van Club Brugge (Bel)

Dennis van Vaerenbergh: was gehuurd van Club Brugge (Bel)

Tarik Kada: was gehuurd van Heracles Almelo

Hervé Matthys: transfervrij naar Excelsior

Go Ahead Eagles

Nieuw

Gino Bosz: overgenomen van Jong Vitesse

Julius Bliek: overgenomen van FC Dordrecht

Roland Baas: overgenomen van Heracles Almelo

Richard van der Venne: overgenomen van TOP Oss

Istvan Bakx: overgenomen van TOP Oss

Jaroslav Navrátil: overgenomen van Heracles Almelo

Maarten Pouwels: overgenomen van Dalfsen

Jeroen Veldmate: overgenomen van FC Emmen

Hobie Verhulst: overgenomen van FC Volendam

Julian Lelieveld: gehuurd van Vitesse

Jairzinho Slijngard: overgekomen van Go Ahead Eagles Onder-19

Jarno van den Bos: overgekomen van Go Ahead Eagles Onder-19

Giovanni Büttner: overkomen van Jong Go Ahead Eagles

Desney Bruinink: overgekomen van Jong Go Ahead Eagles

Lars Jansen: overgekomen van Jong Go Ahead Eagle

Shadrach Eghan: was verhuurd aan Telstar

Vertrokken

Patrick Maneschijn: transfervrij naar Sparta Nijkerk

Sonny Stevens: transfervrij naar Excelsior

Sam Hendriks: transfervrij naar OH Leuven (Bel)

Maarten de Fockert: was gehuurd van sc Heerenveen

Levi Opdam: was gehuurd van AZ

Siebe Schets: was gehuurd van FC Twente

Robin Buwalda: was gehuurd van NEC

Aaron Nemane: was gehuurd van Manchester City (Eng)

Stefano Beltrame: was gehuurd van Juventus (Ita)

Mauro Savastano: was gehuurd van Ajax

Helmond Sport

Nieuw

Tibeau Swinnen: overgenomen van FC Eindhoven

Joeri Poelmans: overgenomen van Lierse SK (Bel)

Koen Wesdorp: overgenomen van Willem II

Diego Snepvangers: gehuurd van NAC Breda

Bodi Brusselers: gehuurd van NAC Breda

Richelor Sprangers: gehuurd van NAC Breda

Bart Meijers: gehuurd van NAC Breda

Daan Ibrahim: overgekomen van Jong Helmond Sport

Juul Respen: overgekomen van Jong Helmond Sport

Vertrokken

Charlton Vicento: transfervrij naar Kozakken Boys

Jordy Thomassen: transfervrij naar De Graafschap

Brandon Ormonde-Ottewill: transfervrij naar FC Dordrecht

Wietse van Lankveld: transfervrij naar UDI’19

Joris van Gerwen: transfervrij naar KSK Hasselt (Bel)

Sam Strijbosch: transfervrij naar RKSV Nuenen

Jason Bourdouxhe: transfervrij naar FC Emmen

Robert Braber: gestopt met voetballen

Robert van Koesveld: was gehuurd van sc Heerenveen

Grad Damen: was gehuurd van NAC Breda

Jong Ajax

Nieuw

Victor Jensen: overgekomen van Ajax Onder-19

Boy Kemper: overgekomen van Ajax Onder-19

Danilo: overgekomen van Ajax Onder-19

Sven Botman: overgekomen van Ajax Onder-19

Sebastian Pasquali: overgekomen van Ajax Onder-19

Dean Solomons: overgekomen van Ajax Onder-19

Leo Thethani: overgekomen van Ajax Onder-19

Saku Ylatupa: overgekomen van Ajax Onder-19

Navajo Bakboord: overgekomen van Ajax Onder-19

Jasper ter Heide: overgekomen van Ajax Onder-19

Mitchel Bakker: overgekomen van Ajax Onder-19

Vertrokken

Zian Flemming: verkocht aan PEC Zwolle

Mauro Savastano: transfervrij naar AZ

Vince Gino Dekker: transfervrij naar AZ

Leon Bergsma: transfervrij naar AZ

Reda Boultam: transfervrij naar Cremonese (Ita)

Terry Lartey Sanniez: transfervrij naar NEC

Danilho Doekhi: verkocht aan Vitesse

Jong AZ

Nieuw

Vince Gino Dekker: overgenomen van Ajax

Mauro Savastano: overgenomen van Ajax

Richard Sedlacek: overgenomen van Sparta Praag (Tsj)

Peer Koopmeiners: overgekomen van AZ Onder-19

Ogulcan Sadiroglu: overgekomen van AZ Onder-19

Des Kunst: overgekomen van AZ Onder-19

Rens van der Wacht: overgekomen van AZ Onder-19

Jell Duin: overgekomen van AZ Onder-19

Vertrokken

Kick Groot: transfervrij naar Telstar

Matthijs Hardijk: transfervrij naar FC Groningen

Furkan Kurban: transfervrij naar Konya Anadolu Selcukspor (Tur)

Joey Roggeveen: transfervrij naar Telstar

Melle Springer: transfervrij naar Telstar

Alec Georgen: was gehuurd van Paris Saint-Germain (Fra)

Jong PSV

Nieuw

Maxime Soulars: overgekomen van PSV Onder-19

Joël Piroe: overgekomen van PSV Onder-19

Amar Catic: overgekomen van PSV Onder-19

Bertalan Kun: overgekomen van PSV Onder-19

Michal Sadilek: overgekomen van PSV Onder-19

Justin Lonwijk: overgekomen van PSV Onder-19

Baggio Wallenburg: overgekomen van PSV Onder-19

Zakaria Aboukhlal: overgekomen van PSV Onder-19

Jordan Teze: overgekomen van PSV Onder-19

Robin Schoonbrood: overgekomen van PSV Onder-19

Steven Theunissen: overgekomen van PSV Onder-19

Vertrokken

Joey Konings: transfervrij naar Heracles Almelo

Jurich Carolina: transfervrij naar NAC Breda

Bram van Vlerken: transfervrij naar Almere City

Marcel Ritzmaier: transfervrij naar Wolfsberger AC (Oos)

Gökhan Kardes: verkocht aan KFCO Beerschot (Bel)

Jong FC Utrecht

Nieuw

Jonas Arweiler: overgenomen van Borussia Dortmund (Dui)

Maarten Paes: overgenomen van NEC

Mehdi Lehaire: overgenomen van Lierse SK (Bel)

Rayan El Azrak: overgekomen van FC Utrecht Onder-19

Gabriël Culhaci: overgekomen van FC Utrecht Onder-19

Ruben Hoogenhout: overgekomen van FC Utrecht Onder-19

Sylian Mokono: overgekomen van FC Utrecht Onder-19

Samir Ben Sallam: was clubloos

Vertrokken

Louk Dekkers: transfervrij naar HFC

Conner Blöte: transfervrij naar USV Hercules

Joost Meendering: transfervrij naar Swift

Jan-Willem Tesselaar: transfervrij naar Katwijk

Bart Sinteur: transfervrij naar Katwijk

Maarten Peijnenburg: transfervrij naar FC Dordrecht

MVV Maastricht

Nieuw

Jerome Déom: gehuurd van Standard Luik (Bel)

Dimitri Lavalée: gehuurd van Standard Luik (Bel)

Luuk Koopmans: gehuurd van PSV

Lars van Meurs: overgekomen van MVV Onder-19

Vertrokken

Alessandro Ciranni: transfervrij naar Fortuna Sittard

Di Livio Jungschleger: transfervrij naar Heur Tongeren (Bel)

Steven Pereira: transfervrij naar CSKA Sofia (Bul)

Zev van Melick: transfervrij naar Bilzerse Waltwilder (Bel)

Samy Mmaee: was gehuurd van Standard Luik (Bel)

Christophe Janssens: was gehuurd van Racing Genk (Bel)

Michael Verrips: was gehuurd van Sparta Rotterdam

Matisse Thuys: was gehuurd van Racign Genk (Bel)

Kelechi Nwakali: was gehuurd van Arsenal (Eng)

NEC

Nieuw

Gino Coutinho: overgenomen van AZ

Josef Kvida: overgenomen van PEC Zwolle

Terry Lartey Sanniez: overgenomen van Ajax

Tom Overtoom: gekocht van Almere City FC

Lowie van Zundert: overgekomen van Jong NEC

Ragnar Oratmangoen: overgekomen van Jong NEC

Ole Romeny: overgekomen van Jong NEC

Anass Achahbar: gehuurd van PEC Zwolle

Niek Hoogveld: overgekomen van Jong NEC

Randy Wolters: overgenomen van Dundee FC (Sch)

Vertrokken

Stefan Mauk: verkocht aan Brisbane Roar (Aus)

Mohamed Rayhi: transfervrij naar Sparta Rotterdam

Suently Alberto: transfervrij naar Sparta Rotterdam

Wojciech Golla: transfervrij naar Slask Wroclaw (Pol)

Maarten Paes: transfervrij naar Jong FC Utrecht

Janio Bikel: transfervrij naar CSKA Sofia (Bul)

Arnaut Groeneveld: verkocht aan Club Brugge (Bel)

Ferdi Kadioglu: verkocht aan Fenerbahçe (Tur)

RKC Waalwijk

Nieuw

Kevin Vermeulen: overgenomen van Excelsior

Juriën Gaari: overgenomen van Kozakken Boys

Anas Tahiri: overgenomen van Lierse SK (Bel)

Jordy Zielschot: overgenomen van VV Dongen

Joe van der Sar: overgenomen van ADO Den Haag

Vertrokken

Johan Voskamp: transfervrij naar Westlandia

Mohamed Mezghrani: transfervrij naar USM Algier (Alg)

Roel van de Sande: transfervrij naar OJC Rosmalen

Jordy Deckers: transfervrij naar Spakenburg

Roy Rudonja: transfervrij naar NK Nafta 1903

Irvingly van Eijma: transfervrij naar Kozakken Boys (Slo)

Roda JC Kerkrade

Nieuw

Niels Verburgh: overgenomen van Club Brugge (Bel)

Tom Muyters: transfervrij

Vertrokken

Christian Kum: transfervrij naar VVV-Venlo

Mikhail Rosheuvel: transfervrij naar NAC Breda

Adil Auassar: transfervrij naar Sparta Rotterdam

Maecky Ngombo: transfervrij naar Bari (Ita)

Sparta Rotterdam

Nieuw

Adil Auassar: overgenomen van Roda JC Kerkrade

Tim Coremans: overgenomen van ADO Den Haag

Mohamed Rayhi: overgenomen van NEC

Giliano Wijnaldum: overgenomen van Willem II

Suently Alberto: overgenomen van NEC

Lars Veldwijk: overgenomen van FC Groningen

Everton Pires Tavares: overgenomen van Kozakken Boys

Dries Wuytens: overgenomen van Heracles Almelo

Halil Dervisoglu: overgekomen van Jong Sparta Rotterdam

Lorenzo Soares Fonsesca: overgekomen van Jong Sparta Rotterdam

Michael Fabrie: overgekomen van Jong Sparta Rotterdam

Abdou Harroui: overgekomen van Jong Sparta Rotterdam

Mark Veenhoven: overgekomen van Jong Sparta Rotterdam

Bradley Martis: overgekomen van Jong Sparta Rotterdam

Royston Drenthe: was clubloos

Ayoub Boukhari: overgekomen van Jong Sparta Rotterdam

Michael Verrips: was verhuurd aan MVV Maastricht

Vertrokken

Julian Chabot: verkocht aan FC Groningen

Sherel Floranus: verkocht aan sc Heerenveen

Ryan Sanusi: transfervrij naar Grenoble (Fra)

Loris Brogno: transfervrij naar KFCO Beerschot (Bel)

Sander Fischer: transfervrij naar Vendsyssel FF (Den)

Michael Verrips: transfervrij naar KV Mechelen (Bel)

Michel Breuer: gestopt met voetballen

Dabney dos Santos: was gehuurd van AZ

Miquel Nelom: was gehuurd van Feyenoord

Robert Mühren: was gehuurd van Zulte Waregem (Bel)

Soufyan Ahannach: was gehuurd van Brighton & Hove Albion (Eng)

Fred Friday: was gehuurd van AZ

Jannik Huth: was gehuurd van FSV Mainz 05 (Dui)

Telstar

Nieuw

Sven van der Maaten: overgenomen van NAC Breda

Darren Rosheuvel: overgenomen van SC Cambuur

Kaloudis Lemonis: overgenomen van AOX Kissamikos (Gri)

Danny van Haaren: overgenomen van SC Cambuur

Melle Springer: overgenomen van AZ

Kick Groot: overgenomen van AZ

Ilias Bronkhorst: overgenomen van Koninklijke HFC

Joey Roggeveen: overgenomen van AZ

Sven van Doorn: gehuurd van Vitesse

Dylan Mertens: overgenomen van FC Volendam

Senne Lynen: overgenomen van Club Brugge (Bel)

Kyle Scott: gehuurd van Chelsea (Eng)

Ryan Seager: gehuurd van Southampton (Eng)

Vertrokken

Edo Knol: transfervrij naar Rijnsburgse Boys

Mohamed Hamdaoui: transfervrij naar De Graafschap

Oussama Zamouri: transfervrij naar FC Dordrecht

Mike van den Steenhoven: transfervrij naar AFC

Melvin Platje: transfervrij naar Bali United (Ind)

Liban Abdulahi: transfervrij naar De Graafschap

Rody de Boer: verkocht aan AZ

Jerdy Schouten: verkocht aan Excelsior

TOP Oss

Nieuw

Björn Haggerty: overgenomen van FC Lisse

Jordi Briels: overgenomen van Dundee United (Sch)

Nick Olij: gehuurd van AZ

Bryan Smeets: was clubloos

Patrick N’Koyi: was clubloos

Vertrokken

Ralph Vos: transfervrij naar SV Oss ‘20

Richard van der Venne: transfervrij naar Go Ahead Eagles

Istvan Bakx: transfervrij naar Go Ahead Eagles

Xavier Mous: transfervrij naar SC Cambuur

Joep van de Rande: transfervrij naar SV Oss ‘20

Fatih Kamaci: transfervrij naar Karabükspor (Tur)

Fisayo Adarabioyo: was gehuurd van NAC Breda

Ragnar Oratmangoen: was gehuurd van NEC

Roel van de Sande: was ghuurd van RKC Waalwijk

Lesly de Sa: was gehuurd van Slovan Bratislava (Slo)

FC Twente

Nieuw

Wout Brama: overgenomen van Central Coast Mariners (Aus)

Ulrich Bapoh: gehuurd van VfL Bochum (Dui)

Matt Smith: gehuurd van Manchester City (Eng)

Lukas Browning Lagerfeldt; overgekomen van Jong FC Twente

Jonathan Frimann: overgekomen van Jong FC Twente

Joel Felix: overgekomen van Jong FC Twente

Tim van de Schepop: overgekomen van Jong FC Twente

Ritchie Zinga: overgekomen van Jong FC Twente

Godfried Roemeratoe: overgekomen van Jong FC Twente

Jeffrey de Lange: overgekomen van Jong FC Twente

Ryan Trotman: overgekomen van Jong FC Twente

Vincent Schmidt: overgekomen van Jong FC Twente

Tim Hölscher: overgenomen van Esbjerg fB (Den)

Vertrokken

Fredrik Jensen: verkocht aan FC Augsburg (Dui)

Stefan Thesker: transfervrij naar Holstein Kiel (Dui)

Marko Kvasina: transfervrij naar SV Mattersburg (Oos)

Michael Liendl: transfervrij naar Wolfsberger AC (Oos)

Hidde ter Avest: transfervrij naar Udinese (Ita)

Mounir El Hamdaoui: transfervrij naar Ittihad Tanger (Mar)

Danny Holla: transfervrij naar Melbourne Victory (Aus)

FC Volendam

Nieuw

Kelvin Oxfoort: overgenomen van FC Twente

Nordin Bakker: overgenomen van Fortuna Wormerveer

Roy Tol: overgekomen van Jong FC Volendam

Anthony Berenstein: overgekomen van Jong FC Volendam

Jari Vlak: overgekomen van Jong FC Volendam

Marco Tol: overgekomen van Jong FC Volendam

Vertrokken

Nick Zeijlmans: transfervrij naar OFC Oostzaan

Jordy Hilterman: transfervrij naar VV Katwijk

Hobie Verhulst: transfervrij naar Go Ahead Eagles

Dylan Mertens: transfervrij naar Telstar

Ontbreekt er een transfer? Laat het ons weten door hieronder te reageren!