AS Roma pakt door en strikt doelman: ‘Dit is een ongelooflijk avontuur’

Daniel Fuzato gaat aan de slag bij AS Roma. I Giallorossi maken via de officiële kanalen bekend dat de doelman een contract tot medio 2022 heeft getekend. Hij is voor naar verluidt een half miljoen euro overgenomen van Palmeiras.

De 21-jarige Fuzato gaat voetballen met rugnummer 63 en zal de concurrentie moeten aangaan met landgenoot Alisson en Antonio Mirante. De voormalig international van Brazilië Onder-20 speelde overigens nog niet één wedstrijd in het eerste elftal van Palmeiras.

“Vandaag begin ik aan een ongelooflijk avontuur voor mijn carriere. Ik ken Roma goed vanwege de sterke traditie die de club heeft met Braziliaanse keepers en ik ga mijn best doen om in hun voetsporen te treden”, aldus Fuzato.

“We zien in Daniel de potentie om het shirt van Roma te dragen”, reageert sportief directeur Monchi. “Vanwege zijn jonge leeftijd is hij een geweldige kans voor onze technische staf om de speler klaar te maken om te spelen in de Serie A.” Roma legde eerder deze zomer onder anderen Justin Kluivert en Javier Pastore vast.