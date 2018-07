Kroatische bond deelt schorsing uit: ‘Wij bieden onze excuses aan’

Als Kroatië het woensdag in het Luzhniki Stadion opneemt tegen Engeland voor een plek in de finale van het WK, is Ognjen Vukojevic daar niet bij. De voetbalbond heeft besloten om de voormalig middenvelder, die als analist deel uitmaakt van de technische staf, te schorsen.

“De Kroatische voetbalbond biedt zijn excuses aan het Russische volk aan voor wat er is gebeurd. Vukojevic en Domagoj Vida hebben ook al hun excuses aangeboden. Hoewel de spelers er geen politieke boodschap mee hebben willen afgeven, bleek hun boodschap wel dubbelzinnig te kunnen worden opgevat en heeft die dan ook veel discussie veroorzaakt.”

Vukojevic en Vida namen na de overwinning op Rusland in de kwartfinale van het WK een video op in de kleedkamer. “Leve Oekraïne” en “Deze overwinning is voor Dynamo Oekraïne”, zeiden de ex-spelers van Dynamo Kiev. De 34-jarige Vukojevic stopte vorig jaar zomer met zijn loopbaan, terwijl de 29-jarige Vida voor Besiktas speelt.

De FIFA opende een onderzoek en Vida kwam ervan af met een waarschuwing. “Ik betreur het dat bepaalde media het zo hebben geïnterpreteerd, want het was absoluut geen politiek statement en we wilden er niemand mee kwetsen”, reageerde Vida. “Het was slechts een bedankje voor alle steun die we vanuit Oekraïne hebben ontvangen. Vukojevic en ik hebben daar in het verleden gespeeld.”