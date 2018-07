Wilshere stelt Cocu teleur en tekent voor drie jaar in Londen

Jack Wilshere blijft behouden voor de Premier League. De 26-jarige middenvelder vertrok transfervrij bij Arsenal en heeft nu voor drie seizoenen getekend bij West Ham United. Volgens The Sun gaat de linkspoot ruim 112.000 euro per week verdienen bij de club van nieuwbakken manager Manuel Pellegrini.

De 34-voudig international van Engeland speelde sinds 2001 voor Arsenal, maar was in zijn jeugdjaren fan van West Ham United. Dat vertelde hij onlangs tijdens een interview op het videokanaal Sportsman: “Mijn hele familie was West Ham-fan, ik was West Ham-fan en ik heb daardoor nog altijd een zwak voor die club.”

Wilshere werd na zijn vertrek bij Arsenal in verband gebracht met onder meer het Fenerbahçe van Phillip Cocu, maar heeft er dus voor gekozen om in Engeland te blijven. In dienst van Arsenal kwam de linkspoot tot veertien doelpunten en dertig assists in 198 wedstrijden en won hij tweemaal de FA Cup en één keer de Community Shield.

“Het voelt goed, het voelt speciaal”, zo wordt Wilshere op de website van zijn nieuwe werkgever geciteerd. “Veel mensen weten dat ik een speciale band heb met deze club. De mensen zullen de foto kennen waarop ik te zien ben in een West Ham-shirt. Ik supporterde West Ham als kind en bekeek de wedstrijden op Upton Park. Ik bewaar daar mooie herinneringen aan. Het voelt goed en natuurlijk zijn mijn familieleden en een paar vrienden verrukt dat ik nu bij West Ham ga spelen.”

Voor West Ham is Wilshere de vierde aanwinst van deze zomer. The Hammers verzekerden zich eerder van de diensten van Issa Diop (Toulouse), Lukasz Fabianski (Swansea City) en Ryan Federicks (transfervrij). De club uit Londen is ook nog bezig met de komst van aanvaller Andriy Yarmolenko van Borussia Dortmund.