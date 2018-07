Update: Barcelona breekt opnieuw contract van talent open

De sportieve toekomst van Ramón Rodríguez Jiménez, voetbalnaam Monchu, lijkt bij Barcelona te liggen. De Catalaanse grootmacht laat maandagmiddag via zijn officiële kanalen weten het contract van de achttienjarige middenvelder verlengd te hebben tot medio 2021, met een optie voor nog twee jaar. De verbintenis is tevens voorzien van een gelimiteerde transfersom van 100 miljoen euro.

Monchu debuteerde nog niet in de hoofdmacht van Barcelona, maar staat desondanks te boek als groot talent. De kleine middenvelder maakt sinds 2012 deel uit van de befaamde jeugdopleiding van de club en kwam het afgelopen seizoen tot zes wedstrijden voor Barça B op het tweede Spaanse niveau. Daarin wist hij één doelpunt te maken.

Daarnaast maakte Monchu in het verleden grote indruk in de UEFA Youth League. Zo was hij in het seizoen 2016/17 één van de uitblinkers in het team van Barcelona dat de halve finales van het prestigieuze jeugdtoernooi haalde. Het afgelopen seizoen won Barcelona de UEFA Youth League, al speelde Monchu zijn laatste wedstrijd in de achtste finales.

Update 9 juli 18.06 uur - Barcelona breekt opnieuw contract van talent open

In navolging van middenvelder Monchu heeft ook Óscar Minguez zijn contract verlengd. De negentienjarige centrale verdediger heeft voor één jaar bijgetekend en ligt nu tot de zomer van 2021 vast in het Camp Nou. In het contract van Mingueza is een gelimiteerde transfersom van honderd miljoen euro opgenomen.