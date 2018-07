Van Duinen moest financieel inleveren: ‘Toen heb ik zelf wat gas bijgegeven’

Mike van Duinen is opgelucht dat hij zichzelf eindelijk speler van PEC Zwolle mag noemen. Excelsior leek in eerste instantie niet bereid zijn aanvalsleider naar Zwolle te laten vertrekken, maar uiteindelijk kwam de deal vorige maand toch rond. Volgens Van Duinen hebben alle partijen water bij de wijn gedaan.

Tegenover Voetbal International geeft Van Duinen toe dat hij financieel 'wat heeft toegegeven'. "Ik wilde gewoon heel erg graag dat het rondkwam. Uiteindelijk hebben we allemaal wat water bij de wijn gedaan", aldus de spits. "Excelsior is een fantastische club, maar PEC is net weer een stapje verder. Ze eindigen hoger op de ranglijst, het is in veel opzichten gewoon een mooie stap vooruit. Ik ben naar Excelsior gegaan om mezelf in de picture te spelen. Dat is voor mijn gevoel gelukt. Dan wil je ook verder kijken."

In eerste instantie leek de transfer van de baan, doordat Excelsior van Van Duinen verlangde dat hij af zou zien van een deel van de transfersom waar hij contractueel recht op had, naar verluidt ongeveer dertigduizend euro. De spits had al contact opgenomen met technisch directeur Gerard Nijkamp en trainer John van 't Schip van PEC om hen te bedanken voor hun vertrouwen, toen de partijen er alsnog uitkwamen.

"Ik had echt het gevoel dat ze er alles aan hadden gedaan", licht de 26-jarige Van Duinen toe. "Ik zat op dat moment op het vliegveld, het was het einde van mijn vakantie. De volgende ochtend kreeg ik een berichtje dat PEC toch weer in de race was. Toen heb ik zelf wat gas bijgegeven en is het alsnog rondgekomen."