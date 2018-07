Henry krijgt ervan langs: ‘Het is schandalig wat hij aan het doen is!’

De nationale ploeg van Frankrijk hoopt dit jaar voor het eerst sinds 1998 wereldkampioen te worden. Les Bleus waren op het toernooi in eigen land in de finale met 0-3 te sterk voor Brazilië en de doelpunten werden gemaakt door Zinédine Zidane (tweemaal) en Emmanuel Petit. Wie bij Frankrijk toen ook in de selectie zat, was Thierry Henry. Hij is nu de assistent-bondscoach van België.

De veertigjarige Henry moet samen met hoofdtrainer Roberto Martínez een plan smeden om Frankrijk dinsdag uit te schakelen in het Krestovsky Stadion te Sint-Petersburg. Gilles Verdez, journalist en colmunist, vindt het maar niets dat Henry de degens kruist met zijn eigen land, zo vertelt hij in het programma Bestemming Moskou op CNews.

“Het is onmogelijk wat hier gebeurt. Kunnen jullie je het inbeelden, als Thierry Henry ons uitschakelt... Schandalig wat hij hier aan het doen is. Hoe kan hij strijden tegen Frankrijk na alles wat het land hem gegeven heeft? Hij zou van deze wedstrijd even afstand moeten nemen. Dat hij zich gedurende enkele dagen van het WK distantieert”, aldus Verdez.

Henry speelde in de finale tegen Brazilië niet, maar deed in alle andere wedstrijden op het WK wel mee. Hij scoorde twee keer tegen Saudi-Arabië en nam tegen Zuid-Afrika één terffer voor zijn rekening. Titi kwam in 124 interlands tot 51 doelpunten en won ook nog het EK en tweemaal de Confederations Cup. Sinds augustus 2016 is Henry bij De Rode Duivels de rechterhand van Martínez.