Xavi: ‘Prima dat mijn naam wordt genoemd, maar het is te voorbarig nu’

Luis Enrique werd maandagmiddag gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van Spanje. In de wandelgangen werd ook de naam van Xavi Hernández genoemd, maar de ex-middenvelder van Barcelona achtte zichzelf überhaupt nog niet klaar voor die job.

"Ten eerste ben ik er nog niet klaar voor. Ten tweede heb ik niet de juiste papieren en ten derde is dit simpelweg niet het moment", vertelt hij desgevraagd in gesprek met AS. "Op dit moment zie ik mezelf de nationale ploeg nog niet coachen. Ik moet eerst leren. Ik moet mezelf goed voorbereiden en mijn technische staf trainen, er is zoveel te doen. Het zou nergens op slaan. Het is prima dat mijn naam wordt genoemd, maar het is veel te voorbarig nu."

Xavi is zelf overigens op dit moment in Qatar actief als speler van Al-Sadd. Hij volgt de verrichtingen van de Spaanse nationale ploeg echter nog altijd nauwlettend en staat naar eigen zeggen achter het besluit van bondsvoorzitter Luis Rubiales om bondscoach Julen Lopetegui daags voor de start van het WK te ontslaan.

Lopetegui onderhandelde naar verluidt in het geheim met Real Madrid, waarna Rubiales de oefenmeester twee dagen voor de eerste groepswedstrijd van Spanje besloot te ontslaan. "Waarom zou je voor het WK bekendmaken dat je naar Real Madrid gaat?", vraagt Xavi zich hardop af. "Het doet er niet toe of het Real Madrid is of een andere ploeg: je moet wachten. Je moet volledig toegewijd zijn. Je eist dat ook van je spelers, dus je moet daar als bondscoach een voorbeeld in zijn. Rubiales heef uitstekend gehandeld: als voetbalbond moet je boven alle partijen staan.”