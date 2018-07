‘Dat Ronaldo’s vertrek niet ontkend wordt, is in feite een bevestiging’

De afgelopen week gonst het van de geruchten over een vertrek van Cristiano Ronaldo bij Real Madrid, waarbij Juventus de meest waarschijnlijke bestemming van de Portugese superster lijkt te worden. Spelersmakelaar Beppe Bozzo, die door zijn rol in de transfer van Álvaro Morata naar Turijn en doordat hij Federico Bernardeschi vertegenwoordigt goede banden heeft met La Vecchia Signora, denkt dat er inderdaad hard gewerkt wordt aan een overstap van de aanvaller.

“Ik ben niet jaloers, ik neem zelfs mijn hoed af voor Jorge Mendes, een belangrijke agent die 24 uur per dag in touw is. Ik volg de zaak met grote opwinding voor het Italiaanse voetbal. Het zou iets bijzonders zijn om de beste speler van de wereld en een Ballon d’Or-winnaar in de Serie A te hebben spelen”, vertelt hij in gesprek met Tuttosport. “Ik observeer van buitenaf, maar in de markt is het uitblijven van een ontkenning in feite een bevestiging.”

“Daarom ben ik ervan overtuigd dat iedereen op dit punt zo diep in de onderhandelingen zit dat men zich niet meer kan terugtrekken. Wanneer de transfer rond zal komen? Misschien moet er nog een beetje meer geduld worden getoond. Wat tijd kan Juventus van pas komen om een paar transfers te maken, terwijl Real Madrid dan tenminste twee topspelers kan halen, aangezien eentje niet genoeg zal zijn om Ronaldo te vervangen. Ronaldo kan dan ook nog een paar dagen van zijn vakantie genieten.”

Bozzo denkt dat het aantrekken van Ronaldo Juventus weleens dat laatste zetje zou kunnen geven: “Het zou het gat met grootmachten als Real Madrid en Manchester United kunnen verkleinen. Als de legendarische Florentino Pérez (voorzitter van Real, red.) zijn woord heeft gegeven, houdt hij zich daar ook aan. Ik heb het geluk gehad zaken met hem te mogen doen. Of Ronaldo zelf zijn afscheid aan zal kondigen? Aangezien er een herenakkoord is gesloten, waardoor hij voor honderd miljoen euro mag vertrekken in plaats van voor zijn transferclausule van een miljard, denk ik dat die verantwoordelijkheid genomen zal moeten worden.”

De zaakwaarnemer denkt verder dat de Koninklijke voor vuurwerk gaat zorgen als Ronaldo inderdaad de deur van het Santiago Bernabéu achter zich dichttrekt: “De markt voor Real is erg simpel. Als Ronaldo vertrekt, zullen ze naar de twee of drie meest prestigieuze kampioenen in het voetbal kijken. Het wordt niet eenvoudig om Neymar en Kylian Mbappé aan te trekken, aangezien het moeilijk onderhandelen is met Paris Saint-Germain. Ik denk zelf aan Eden Hazard, Harry Kane en Mauro Icardi. Ronaldo zal zeker worden vervangen door twee topspelers. Eentje is niet genoeg.”