Voorbereiding Eredivisie 18/19: alle oefenduels van de clubs op een rijtje

Terwijl het WK nog aan de gang is, zijn alle Eredivisie-clubs alweer aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. In de eerste weken van de voorbereiding worden de nodige oefenwedstrijden afgewerkt. Bekijk hieronder het oefenprogramma en de uitslagen van de gespeelde vriendschappelijke duels per club.

ADO Den Haag

Zaterdag 30 juni, 14.30 uur: LVV Lugdunum - ADO Den Haag 0-7

Woensdag 4 juli, 19.30 uur: HVV Laakkwartier - ADO Den Haag 1-10

Zaterdag 7 juli, 17.00 uur: SVV Scheveningen - ADO Den Haag 1-3

Maandag 9 juli, 19.30 uur: VV Goes - ADO Den Haag

Dinsdag 10 juli, 19.30 uur: VV WHS - ADO Den Haag

Vrijdag 13 juli, 19.30 uur: De Jonge Spartaan - ADO Den Haag

Dinsdag 17 juli, 19.30 uur: ADO Den Haag - FC Dordrecht

Zaterdag 21 juli, 14.30 uur: ADO Den Haag - TOP Oss

Zaterdag 28 juli, 19.00 uur: ADO Den Haag - Panathinaikos (Gri)

Vrijdag 3 augustus, 19.00 uur: ADO Den Haag - Aris Thessaloniki (Gri)

AZ

Vrijdag 29 juni, 19.30 uur: Regioselectie Dirkshorn - AZ 2-5

Zaterdag 30 juni, 16.00 uur: Amersfoorts Elftal - AZ 0-3

Zaterdag 7 juli, 15.00 uur: AZ - FC Midtjylland (Den) 1-1

Donderdag 12 juli, 19.30 uur: Zeeuws Elftal - AZ

Zaterdag 14 juli, 16.00 uur: AZ - Lokeren (Bel)

Zondag 22 juli, 14.30 uur: Zulte Waregem (Bel) - AZ

Donderdag 26 juli, n.n.b.: AZ - Kairat Almaty (Kaz)/en Engordany (And) (Tweede kwalificatieronde van de Europa League)

Zaterdag 4 augustus, 14.30 uur: AZ - Excelsior

Ajax

Zaterdag 23 juni, 15.00 uur: VVSB - Ajax 0-7

Dinsdag 26 juni, 17.30 uur: Preussen Münster (Dui) - Ajax 3-1

Zaterdag 30 juni: SV Lippstadt 08 (Dui) - Ajax 0-9

Zaterdag 7 juli, 15.00 uur: Ajax - FC Nordsjælland (Den) 1-3

Zaterdag 7 juli, 19.00 uur: Ajax - FCSB (Roe) 1-1

Vrijdag 13 juli, 19.30 uur: Ajax - Anderlecht (Bel)

Donderdag 19 juli, 15.00 uur: Wolverhampton Wanderers (Eng) - Ajax

Donderdag 19 juli, 20.45 uur: Wallsall (Eng) - Ajax

Woensdag 25 juli, 20.30 uur: Ajax - Sturm Graz (Oos) (Eerste kwalificatieduel voor de Champions League)

De Graafschap

Zaterdag 7 juli, 15.00 uur: DZC’68 - De Graafschap 1-6

Donderdag 12 juli, 19.00 uur: Silvolde - De Graafschap

Dinsdag 17 juli, 17.00 uur: De Graafschap - Al-Khor (Qat)

Vrijdag 20 juli, 20.00 uur: De Graafschap - SC Cambuur

Dinsdag 24 juli, 19.00 uur: De Graafschap - FC Groningen

Zaterdag 28 juli, 15.00 uur: IJsselmeervogels - De Graafschap

Dinsdag 31 juli, 19.00 uur: De Graafschap - Aris Thessaloniki (Gri)

Vrijdag 3 augustus, 19.00 uur: De Graafschap - n.n.b.

Excelsior

Zaterdag 7 juli, 14.30 uur: Westlands Elftal - Excelsior 3-7

Dinsdag 10 juli, 19.00 uur: ASWH - Excelsior

Zaterdag 14 juli, 14.00 uur: PEC Zwolle - Excelsior

Vrijdag 20 juli 2018, 19.00 uur: Go Ahead Eagles - Excelsior

Zaterdag 28 juli 2018, 14.30 uur: NAC Breda - Excelsior

Zaterdag 4 augustus 2018, 14.30 uur: AZ - Excelsior

FC Emmen

Zaterdag 7 juli, 19.00 uur: SVV’04 - FC Emmen 0-11

Zondag 8 juli, 19.00 uur: VV Emmen - FC Emmen 2-3

Donderdag 12 juli, 19.00 uur: Rolder Boys - FC Emmen

Zaterdag 14 juli, 14.30 uur: Heracles Almelo - FC Emmen

Zondag 15 juli: Open dag, met wedstrijd tegen Drents Verbond

Woensdag 18 jul, 15.00 uur: FC Emmen - Jong AZ

Zaterdag 21 juli, 15.00 uur: FC Groningen - FC Emmen

Woensdag 25 juli, 19.00 uur: FC Twente - FC Emmen

Zaterdag 4 augustus, 15.00 uur: Go Ahead Eagles - FC Emmen

FC Groningen

Zaterdag 30 juni, 14.30 uur: RWE Eemsmond - FC Groningen 0-16

Woensdag 4 juli, 19:00 uur: Nieuw-Buinen - FC Groningen 1-2

Zaterdag 7 juli, 14.30 uur: ’t Fean’58 - FC Groningen 0-16

Vrijdag 13 juli, 18.30 uur: FC Groningen - SV Meppen (Dui)

Woensdag 18 juli, 19.00 uur: FC Groningen - KFC Uerdingen 05 (Dui)

Zaterdag 21 juli, 15.00 uur: FC Groningen - FC Emmen

Dinsdag 24 juli, 19.00 uur: De Graafschap - FC Groningen

Zondag 29 juli, 14.30 uur: FC Groningen - Werder Bremen (Dui)

FC Utrecht

Zaterdag 30 juni 14.30 uur: DHSC - FC Utrecht 1-9

Woensdag 4 juli, 19.00 uur: DESTO - FC Utrecht 0-14

Vrijdag 6 juli, 19.00 uur: FC Utrecht - Ross County (Sch) 2-0

Zaterdag 28 juli, 13.00 uur: Portsmouth (Eng) - FC Utrecht

Donderdag 2 augustus, 19.00 uur: FC Utrecht - Levante (Spa)

Feyenoord

Zaterdag 30 juni, 14.30 uur: SDC Putten - Feyenoord 1-8

Zaterdag 7 juli, 17.00 uur: Zeeuws Elftal - Feyenoord 0-2

Woensdag 11 juli, 18.00 uur: BSC Young Boys (Zwi) - Feyenoord

Vrijdag 13 juli, 20.00 uur: FC Basel (Zwi) - Feyenoord

Zaterdag 21 juli, 20.00 uur: Fenerbahçe (Tur) - Feyenoord

Zondag 29 juli, 14.30 uur: Feyenoord - Levante (Spa)

Zaterdag 4 augustus, 18.00 uur: PSV - Feyenoord (Johan Cruijff Schaal)

Fortuna Sittard

Zaterdag 7 juli, 18.00 uur: VV Sittard - Fortuna Sittard 0-13

Zaterdag 14 juli, 17:00 uur: BSV Limburgia - Fortuna Sittard

Donderdag 19 juli, 18.00 uur: Fortuna Sittard - Antalyaspor (Tur)

Zondag 22 juli, 17.00: Göztepe SK (Tur) - Fortuna Sittard

Zaterdag 28 juli, 18.00 uur: Fortuna Sittard - Bayer Leverkusen (Dui)

Heracles Almelo

Zaterdag 7 juli, 14.30 uur: Almelose Selectie - Heracles Almelo 1-7

Zondag 8 juli, 15.00 uur: SV Meppen (Dui) - Heracles Almelo 2-0

Zaterdag 14 juli, 14.30 uur: Heracles Almelo - FC Emmen

Zondag 15 juli, 14.30 uur: Heracles Almelo - Jong Ajax

Vrijdag 20 juli, 16.00 uur: Sportfreunde Lotte (Dui) - Heracles Almelo

Zaterdag 21 juli, 14.00 uur: Preussen Münster (Dui) - Heracles Almelo

Dinsdag 24 juli, 19.00 uur: Heracles Almelo - FC Volendam

Woensdag 25 juli, 19.00 uur: Heracles Almelo - Almere City

Zaterdag 28 juli, 14.30 uur: Heracles Almelo - Kasimpasa (Tur)

Dinsdag 31 juli, 19.00 uur: Heracles Almelo - Rosenborg BK Onder-20 (Noo)

Zondag 5 augustus, 15.00 uur: Helmond Sport - Heracles Almelo

NAC Breda

Zaterdag 7 juli, 17.00 uur: Madese Boys - NAC Breda 1-5

Dinsdag 10 juli, 19.00 uur: Victoria’03 - NAC Breda

Zaterdag 14 juli, 16.00 uur: NAC Breda - Sparta Rotterdam

Zaterdag 21 juli, 17.00 uur: Sheffield Wednesday (Eng) - NAC Breda

Zaterdag 28 juli, 14.30 uur: NAC Breda - Excelsior

Zaterdag 4 augustus, 13.00 uur: NAC Breda - Manchester City Onder-21 (Eng)

PEC Zwolle

Vrijdag 29 juni, 19.30 uur: vv Berkum - PEC Zwolle 1-3

Dinsdag 3 juli, 19.30 uur: SC Genemuiden - PEC Zwolle 1-4

Zaterdag 7 juli, 17.00 uur: FC Dalfsen - PEC Zwolle 0-5

Dinsdag 10 juli, 19.00 uur: PEC Zwolle - SV Meppen (Dui)

Zaterdag 14 juli, 14.00 uur: PEC Zwolle - Excelsior

Zaterdag 21 juli, 17.00 uur: Hannover 96 (Dui) - PEC Zwolle

Zaterdag 28 juli, 16.00 uur: PEC Zwolle - Levante (Spa)

Zaterdag 4 augustus, 16.00 uur: PEC Zwolle - RKC Waalwijk

PSV

Zaterdag 7 juli, 15.00 uur: Anderlecht (Bel) - PSV 5-3

Zaterdag 14 juli, 15.00 uur: Xamax Nauchâtel (Zwi) - PSV

Woensdag 18 juli, 19.00 uur: Galatasaray (Tur) - PSV

Dinsdag 24 juli, 19.00 uur: PSV - Olympiacos Piraeus (Gri)

Zaterdag 28 juli, 19.00 uur: PSV - Valencia (Spa)

Zaterdag 4 augustus, 18.00 uur: PSV - Feyenoord (Johan Cruijff Schaal)

SC Heerenveen

Woensdag 27 juni, 19.00: Regio Selectie Sùdwest - sc Heerenveen 1-10

Zaterdag 30 juni, 16.00 uur: Drachtster Boys - sc Heerenveen 0-2

Dinsdag 3 juli, 19.00 uur: SC Stiens - sc Heerenveen 0-12

Zaterdag 7 juli, 19.00 uur: sc Heerenveen - Borussia Mönchengladbach Onder-23 (Dui) 3-3

Woensdag 18 juli, 19.00 uur: sc Heerenveen - FC Twente

Zaterdag 21 juli, 16.00 uur: sc Heerenveen - Panathinaikos (Gri)

Zaterdag 28 juli, 15.00 uur: TSG 1899 Hoffenheim (Dui) - sc Heerenveen

Zaterdag 4 augustus, 19.30 uur: sc Heerenveen - Levante (Spa)

VVV-Venlo

Zaterdag 30 juni, 16.00 uur: SV Blerick - VVV-Venlo 0-10

Dinsdag 3 juli, 19.30 uur: Sparta’18 - VVV-Venlo 0-7

Zaterdag 7 juli, 16.00 uur: Veritas - VVV-Venlo 1-7

Dinsdag 10 juli, 18.00 uur: SVEB - VVV-Venlo

Woensdag 18 juli, 19.30 uur: RKSV Wittenhorst - VVV-Venlo

Zaterdag 21 juli, 16.00 uur: De Treffers - VVV-Venlo

Vrijdag 27 juli, 19:30 uur: VVV-Venlo - FC Twente

Maandag 30 juli, 18.30 uur: Werder Bremen (Dui) - VVV-Venlo

Zaterdag 4 augustus, 16.00 uur: VVV-Venlo - FC Volendam

Vitesse

Vrijdag 6 juli, 19.00 uur: Wolfsberger AC (Oos) - Vitesse 2-1

Maandag 9 juli, 18.00 uur: Shakthar Donetsk (Oek) - Vitesse

Vrijdag 13 juli, 18.00 uur: Vitesse - FK Arsenal Tula (Rus)

Dinsdag 17 juli, 12.00 uur: Vitesse - Lokomotiv Moskou (Rus)

Donderdag 26 juli, n.n.b.: Vitesse - Union Luxemburg (Lux) / Viitorul (Roe) (Tweede kwalificatieronde Europa League)

Willem II

Zaterdag 7 juli, 17.00 uur: Diessense Selectie - Willem II 0-10

Woensdag 11 juli, 19.00 uur: VV Dongen - Willem II

Zaterdag 14 juli, 14.30 uur: Willem II - AA Gent (Bel)

Woensdag 25 juli, 19.00 uur: Willem II - Sparta Rotterdam

Zaterdag 28 juli, tijdstip onbekend: Willem II - KV Mechelen (Bel)

Zaterdag 4 augustus, 13.30 uur: Willem II - Aris Thessaloniki (Gri)