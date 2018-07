‘Ik heb niet het idee dat jongens als Courtois veel beter zijn dan ik’

Jordan Pickford kon in de groepsfase niet voorkomen dat Engeland door een doelpunt van Adnan Januzaj met 1-0 verloor van België en de doelman kreeg na afloop van dat duel wat kritiek op de manier waarop hij de inzet van de Rode Duivel probeerde te keren. Thibaut Courtois stipte de lengte en de techniek van zijn collega aan, om vrij snel daarna toe te voegen dat hij het niet als kritiek op Pickford had bedoeld. De keeper van the Three Lions geeft nu aan zich niet al te veel van de eerdere opmerkingen op zijn optreden aan te trekken.

“Ik zorg dat dat geen invloed heeft op mijn spel. Het is maar voetbal en ik laat die kritiek mij verder niet beïnvloeden. Ik ben een gewone jongen, het is maar voetbal. Veel mensen denken dat ik nog maar jong ben, maar dit is al mijn tweede seizoen in de Premier League en ik heb niet het idee dat dat soort jongens (Courtois, red.) veel beter zijn dan ik ben”, vertelde hij aan verslaggevers.

“Ik heb veel wedstrijden gespeeld in de lagere afdelingen en ik heb niet het idee dat de Premier League of dit (het WK, red.) heel veel anders is. In sommige opzichten waren de amateur- en de League Two-wedstrijden juist de grotere uitdagingen”, ging de doelman van Everton, die eerder voor Sunderland speelde en toen werd uitgeleend aan clubs als Darlington, Alfreton Town, Bradford City en Preston North End, verder.

Pickford neemt het woensdag, als er een plek in de finale van het WK op het spel staat, met Engeland op tegen Kroatië en zal in die eindstrijd mogelijk opnieuw tegenover Courtois en de Belgen staan. De Rode Duivels maken een dag eerder namelijk met Frankrijk uit wie met de andere plek in de finale aan de haal zal gaan.