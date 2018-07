Florentino Pérez selecteert rugnummer voor ‘Rode Duivel’

Joe Hart wil niet opnieuw verhuurd worden door Manchester City. De doelman, goed voor 135.000 euro per week tot 30 juni 2019, geeft de voorkeur aan een definitief vertrek bij de regerend landskampioen. (Diverse Engelse media)

Het is niet Stade Rennes maar Saint-Étienne dat de strijd om Wahbi Khazri heeft gewonnen. De club betaalt Sunderland zeven miljoen euro, en mogelijk nog eens drie miljoen euro, voor de aanvaller annex Tunisch international. (L’Équipe)

Drie landen houden de situatie van Jorge Sampaoli nauwlettend in de gaten. Indien hij ontslagen wordt bij Argentinië, kan hij aan de slag bij Costa Rica, Mexico of de Verenigde Staten. (TyC Sports)