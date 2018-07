Willem II werkt aan komst jeugdinternational: ‘Bijzonder dat hij kans krijgt’

Willem II heeft maandagochtend James McGarry verwelkomd op het trainingsveld, zo weet het Brabants Dagblad te melden. De twintigjarige Nieuw-Zeelander was zaterdag al op de tribune te vinden toen de Tilburgers oefenden tegen de Diessense Selectie en de club hoopt dinsdag de laatste formaliteiten rond de komst van de linksback te kunnen afronden, waarna hij officieel gepresenteerd zal worden.

De linksback komt over van Wellington Phoenix, waar hij werkte onder trainer Darije Kalezic. De Bosniër had niet verwacht dat McGarry volgend seizoen op de Nederlandse velden te zien zou zijn: “Bijzonder dat hij op het niveau van de Eredivisie een kans krijgt. Door blessures heb ik hem niet zoveel aan het werk gezien. Maar het is wel een jongen met een hele goede mentaliteit”, legt hij uit.

Kalezic geeft aan dat er nog een aantal verbeterpunten in het spel van McGarry zitten: “Hij moet nog leren keuzes te maken en ook zijn overzicht moet nog verbeterd worden”, sluit de oud-trainer van verder onder meer De Graafschap en Roda JC Kerkrade af. McGarry speelde tot dusver twee wedstrijden voor de hoofdmacht van Wellington. Ook nam hij namens Nieuw-Zeeland deel aan het WK Onder-17 in 2017 en het WK Onder-20 dat vorig jaar werd afgewerkt in India.