Ten Hag: ‘Hij kreeg toen die blessure, anders was hij wellicht al gedebuteerd’

Ajax speelde zaterdag twee oefenwedstrijden, maar slaagde er niet in om de dag met een overwinning af te sluiten. Een mix van talenten en reservespelers ging ’s middags met 3-1 onderuit tegen FC Nordsjaelland, terwijl een team met veel spelers die normaalgesproken in de basis staan later op de dag in Hattem met 1-1 gelijkspeelde tegen het Roemeense FCSB. Hoewel de eerste wedstrijd in de voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz over een paar weken al op het programma staat, was trainer Erik ten Hag toch niet ontevreden.

“Ik vond wel dat er goed druk naar voren werd gegeven. Vanuit balverlies, maar ook vanuit de organisatie. Dat gaat de goede kant op. We missen veel spelers, maar er zijn ook veel spelers wel. We werken aan conditie en fitheid, maar ook aan onze speelwijze en ik zag dingen terug. Al is het ook een beetje interpretatie, want wat kunnen anderen toevoegen? Die mis je nu nog en dat maakt het gecompliceerd”, legt hij uit in gesprek met Ajax Life.

Hassane Bandé, die voor ruim acht miljoen euro over is gekomen van het Belgische KV Mechelen, speelde mee met de B-keuze tegen Nordsjaelland, waardoor Noa Lang minuten kreeg tegen FCSB. Ten Hag denkt dat het een kwestie van tijd is voordat de vleugelspeler annex middenvelder zijn kans gaat krijgen bij de hoofdmacht: “Noa boekte vorig seizoen veel progressie, maar kreeg toen een knieblessure.”

“Anders had hij wellicht zijn debuut al gemaakt. Hij werd een beetje teruggeworpen, maar sluit nu weer aan. Hij bevestigde ons gevoel en verdiende een kans om een keer met de grote jongens te spelen”, gaat hij verder. Ten Hag zag wel dat Lang, die hij een ‘offensieve speler met spelintelligentie’ noemt, er na een uur spelen behoorlijk doorheen zat: “Hij is een jongen die tempo-hardheid heeft en normaal gesproken ook loopvermogen. Vorige week speelde hij een halfuurtje, nu kwam hij een uur in actie. Dat is een grote stap, hij adopteert snel.”