‘West Ham heeft beet en betaalt 45 miljoen voor recordaanwinst’

West Ham United wordt al weken in verband met de komst van Felipe Anderson, maar the Hammers zijn er vooralsnog niet in geslaagd om de Braziliaan los te weken bij Lazio. Volgens de Daily Mail gaat daar echter op korte termijn verandering in komen, aangezien de Engelse krant maandagochtend meldt dat de partijen dicht bij een akkoord zijn.

De berichten van de tabloid komen echter wel een dag na de geruchten dat West Ham de komst van Anderson uit het hoofd zou hebben gezet. De Engelsen lijken nu echter toch een doorbraak te hebben bereikt in de Italiaanse hoofdstad en betalen i Biancocelesti naar verluidt een bedrag dat om en nabij de 45 miljoen euro ligt voor de enkelvoudig Braziliaans international.

De 25-jarige middenvelder zou daarmee verreweg de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis worden. Dat record staat nu nog op naam van Issa Diop, die eerder in deze transferperiode voor 25 miljoen euro werd overgenomen van Toulouse. Met de komst van Anderson is West Ham mogelijk overigens nog niet klaar op de transfermarkt, aangezien de club de afgelopen dagen ook nadrukkelijk in verband wordt gebracht met Borussia Dortmund-aanvaller Andriy Yarmolenko en Jack Wilshere, die transfervrij kan worden opgepikt bij Arsenal.

West Ham versterkte zich naast Diop deze zomer al met de voor acht miljoen euro van Arsenal overgenomen Lukasz Fabianski, terwijl Ryan Fredericks transfervrij overkomt van het gepromoveerde Fulham. Tegenover die twee aanwinsten staat het vertrek van Patrice Evra en James Collins. De van Internazionale gehuurde João Mário keert daarnaast weer terug naar Milaan.