ADO Den Haag neemt avontuurlijke ex-Ajacied komende week op proef

Gino van Kessel werkt komende week een proefperiode af bij ADO Den Haag, zo maakt de club via zijn officiële kanalen bekend. De 25-jarige vleugelaanvaller is tot zaterdag op proef bij de club in de Hofstad, die vanaf maandag een trainingskamp in Zeeland heeft belegd. Van Kessel staat momenteel onder contract bij het Tsjechische Slavia Praag.

De Tsjechische topclub verhuurde Van Kessel afgelopen seizoen aan het Engelse Oxford United. Nu lijkt de aanvaller dus te mogen vertrekken bij Slavia Praag, dat hem in 2016 voor meer dan een miljoen euro overnam van AS Trencín uit Slowakije. In het voorjaar van 2017 mocht Van Kessel ook al eens op huurbasis vertrekken uit Tsjechië, toen het Poolse Lechia Gdansk hem een halfjaar huurde van Slavia Praag.

De achttienvoudig international van Curaçao speelde in de jeugdopleiding van Telstar, AZ en Ajax, waarna hij in 2013 een halfjaar werd verhuurd aan Almere City. Na nog een huurperiode bij Trencín lieten de Amsterdammers Van Kessel in 2014 defintief naar het Franse Athlétic Club Arlésienles-Avignon. Trencín haalde hem een jaar later naar Slowakije, waarna hij aan een trektocht door Europa begon.

Nu keert Van Kessel dus mogelijk weer terug in Nederland. “Van Kessel staat momenteel onder contract bij Slavia Praag, maar de Tsjechische club laat hem een week in Nederland verblijven om zijn conditie verder op te bouwen. ADO Den Haag gaat kijken hoe Van Kessel ervoor staat en hij hoe zich beweegt in de groep”, zo laat de club uit Den Haag op de website weten.