Waterreus komt met ‘mea culpa’: ‘Zal het u sterker vertellen: ze winnen het WK’

België was vrijdagavond met 2-1 te sterk voor Brazilië en mag zich zodoende gaan opmaken voor de eerste halve finale van een WK dat het land speelt sinds 1986. Frankrijk is dinsdag in Sint-Petersburg de laatste horde voor de Rode Duivels op weg naar de finale en het verbaast Ronald Waterreus dat de ploeg van Roberto Martínez zo ver is gekomen. De oud-doelman schreef ruim een maand geleden dat de Belgen ‘niets zouden gaan presteren’ en komt nu terug op die woorden.

“Een tamelijk boude bewering was het, inderdaad. Want wát hebben we vrijdag genoten”, begint hij maandag aan zijn column bij de Limburger. “Van Kevin De Bruyne, die zijn elftal eindelijk écht op sleeptouw nam. Van de briljante Eden Hazard. Van Romelu Lukaku, van wie het me nu eigenlijk pas opviel hoe snel hij is. Van die ijzig kalme doelman Thibaut Courtois, die me doet denken aan Edwin van der Sar in zijn topjaren.”

Naast de bekende namen licht Waterreus ook een minder tot de verbeelding sprekende speler uit als een van de uitblinkers: “En, niet te vergeten, van Thomas Meunier, die Neymar uitschakelde met een achteloosheid alsof het de spits van de Geertruidse Boys betrof. Klasbakken zijn het, die Rode Duivels, eerlijk waar”, gaat hij verder.

Waterreus is er nu van overtuigd dat België zich dinsdag ten koste van les Bleus gaat plaatsen voor de finale van het WK, waarin Kroatië of Engeland de tegenstander zal worden: “En ik zal het u sterker vertellen: dit België gaat wereldkampioen worden. Hoewel, laat ik dat maar niet doen… Afijn, u merkt het. Ik ben een tikkeltje gedraaid ten opzichte van mijn column van enige weken geleden. Een graadje of 180. Mea culpa voor dat schrijfsel.”