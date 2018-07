‘David Neres in beeld voor verjongingsplannen ‘Goddelijke Kanaries’’

Brazilië strandde afgelopen vrijdag door toedoen van België in de kwartfinale van het WK in Rusland, waardoor het vizier van bondscoach Tite op de Copa América van volgend jaar en het WK dat over vier jaar wordt georganiseerd in Qatar kan. Globo Esporte pakt maandag uit met een aantal spelers die in de komende jaren aan zouden kunnen sluiten bij de Goddelijke Kanaries, waaronder Ajax-aanvaller David Neres.

De 21-jarige dribbelaar staat er volgens de grote sportkrant goed op bij Tite, die ondanks het teleurstellend verlopen mondiale eindtoernooi van dit jaar gewoon op zijn post lijkt te blijven. Neres speelde in het verleden al negen interlands voor Brazilië Onder-20 en interlandvoetbal is dus niet helemaal nieuw voor hem. Naast de in de Eredivisie actieve aanvaller zouden ook voormalig Ajax-target Richarlison (Watford), Malcom (Girondins Bordeaux) en de zeventienjarige Rodrygo (Santos) in beeld zijn. Manchester City-spits Gabriel Jesus kan verder met zijn 21 jaar nog geruime tijd mee, terwijl ook bijvoorbeeld Neymar en Douglas Costa nog minstens één WK in zich hebben.

Paquetá van Flamengo is een van de kandidaten om op het middenveld van de Seleção te komen spelen, terwijl Tite ook hoge verwachtingen heeft van Arthur. Hij maakt deze zomer de overstap van Grêmio naar Barcelona en zou op korte termijn de positie van Paulinho in de selectie over kunnen gaan nemen. Die routinier verlaat Catalonië in de huidige transferperiode juist voor een terugkeer naar het Chinese Guangzhou Evergrande.

Achterin wordt er gekeken naar vervangers van João Miranda en Thiago Silva, die tijdens het volgende WK allebei 38 jaar oud zullen zijn. Naast Marquinhos van Paris Saint-Germain, die al enkele jaren deel uitmaakt van de selectie, lijkt Sao Paulo-verdediger Rodrigo Caio te mogen hopen op een plekje in het hart van de verdediging. De 22-jarige Jorge van AS Monaco lijkt daarnaast aanspraak te kunnen maken op de erfenis van Marcelo en Filipe Luís, al kan de 27-jarige Juventus-back Alex Sandro ook nog wel even mee.