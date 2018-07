‘Voor sommige jongens maakte het niet veel uit, maar ik was wel écht voor Ajax’

Zian Flemming liet Ajax onlangs na tien jaar achter zich om bij PEC Zwolle aan de slag te gaan. De Zwollenaren wilden de negentienjarige aanvallende middenvelder al een tijdje hebben, zo zegt hij in gesprek met de Stentor. “Ik had zomaar een halfjaar eerder in Zwolle kunnen spelen”, aldus Flemming.

“PEC wilde me in de winterstop graag overnemen, maar ik mocht niet weg. Onbespreekbaar. Ik zat er niet mee, ik heb het jaar lekker afgemaakt bij Ajax. Ik ben met de beloften kampioen geworden in de Jupiler League, dat had ik niet willen missen”, zegt de aanvallende middenvelder, die zijn plekje in Zwolle al gevonden heeft. Toch gaat Flemming Amsterdam naar eigen zeggen wel missen. “Met het scootertje langs de grachten, lekker weer erbij, terrasje pakken.”

“Nog steeds als ik door Amsterdam rijd, kijk ik mijn ogen uit en zie ik hoe mooi het er is”, vervolgt Flemmming, die sinds 2008 in de jeugdopleiding van Ajax speelde. “Ik ben een echte Amsterdammer en zat altijd in het stadion bij de wedstrijden van het eerste. Voor sommige jongens maakte het niet veel uit, maar ik was wel écht voor Ajax. Juichen bij winst, chagrijnig bij verlies. Altijd. Ik had mijn afscheid bij Ajax zwaarder verwacht. Het is niet zo dat ik echt emotioneel werd of dacht: shit, wat heb ik nou gedaan?”

De eerste kennismaking van Flemming met PEC Zwolle was de bekerfinale van 2014, tegen Ajax. “Ik was erbij, samen met twee teamgenootjes. C'tjes waren we nog. Zaten we in de supportersbussen als broekkies tussen de echte fans”, herinnert de aanvallende middenvelder. “Met z'n drieën moedigden we Ajax aan, maar na twintig minuten werd het ineens een heel andere middag. PEC Zwolle speelde 'ons' helemaal zoek. Nu is het grappig dat ik toen zat te balen en vier jaar later bij de club speel die Ajax versloeg.”