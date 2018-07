Mundo Deportivo pakt uit op voorpagina: 270 miljoen euro voor Coutinho

Philippe Coutinho maakte een half jaar geleden de overstap van Liverpool naar Barcelona, maar volgens de maandageditie van Mundo Deportivo kan de club forse winst maken als hij deze zomer van de hand wordt gedaan. “Oferton PSG 270 millones, zo kopt de sportkrant maandag. Paris Saint-Germain zou naar verluidt bereid zijn om van Coutinho de duurste voetballer aller tijden te maken.

De publicatie van Mundo Deportivo zorgt voor veel vraagtekens. PSG heeft de laatste jaren moeite om aan de regels van Financial Fair Play te voldoen en werd nadrukkelijk onder de loep genomen na de transfers van Neymar en Kylian Mbappé. De Braziliaan werd voor 222 miljoen euro overgenomen van Barcelona, terwijl Mbappé afgelopen seizoen officieel werd gehuurd van AS Monaco. De tiener is nu officieel voor 180 miljoen euro gekocht.

De vermeende interesse van PSG in Coutinho heeft ongetwijfeld te maken met de komende ontwikkelingen op de transfermarkt. Cristiano Ronaldo gaat zich zeer waarschijnlijk vanaf dinsdag verbinden aan Juventus, dat een bedrag van honderd miljoen euro zal overmaken aan Real Madrid. Dat bedrag zal door de Champions League-winnaar deels worden gebruikt om de komst van Neymar of Mbappé mogelijk te maken, zo klinkt het.

Mundo Deportivo schrijft maandag echter dat PSG juist Coutinho wil aantrekken om een uitgaande transfer van Neymar te blokkeren en de duurste voetballer ter wereld juist tevreden te houden in het Parc des Princes. Het management van Coutinho zou inmiddels door de Fransen zijn benaderd, maar Barcelona wil de spelmaker absoluut niet verkopen en is sowieso niet in gesprek met de Parijzenaars. De regerend landskampioen betaalde in januari liefst 160 miljoen euro voor de Braziliaan, die in zijn contract tot medio 2023 een transferclausule van 400 miljoen euro heeft.