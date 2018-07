Giroud: ‘Het is goed dat Nederland hier niet is en dat meen ik’

Frankrijk bereikte vrijdagmiddag de halve finale van het WK, door Uruguay met 0-2 te verslaan. Oranje zat met les Bleus in de kwalificatiepoule en zag de Fransen als groepswinnaar eindigen, terwijl Zweden tweede werd. Olivier Giroud zegt in gesprek met De Telegraaf dat het voor Frankrijk een voordeel is dat Nederland er nu niet bij is in Rusland.

“Het is goed dat Nederland hier niet is en dat meen ik. Omdat het de kansen voor anderen, zoals wij, vergroot om wereldkampioen te worden. Hetzelfde geldt voor de Italianen, die zie ik hier ook liever niet. Iedereen heeft het over die ploegen gehad. Waarom ze er niet zijn”, stelt Giroud, die in vijf wedstrijden op het WK één assist wist te leveren. “Maar het blijven in onze ogen twee voetballanden op wereldniveau.”

“Het wordt voor anderen alleen maar moeilijker als Nederland en Italië erbij zijn op een WK”, vervolgt de spits van Chelsea. In de halve finale stuiten de Fransen nu op België, dat volgens Giroud een lastige horde gaat worden. Hij stond in de kwartfinale op scherp en moest daarom oppassen. “Ik heb me low profile gehouden, terwijl ik toch even hard in duels ben blijven gaan. Ik probeer gewoon niks opzettelijk te doen.”

Giroud noemt het ‘interessant’ om met Kylian Mbappé te spelen. “Hij brengt snelheid vanaf de rechterkant, heeft skills en andere, grote kwaliteiten. Hij is in korte tijd heel waardevol voor het team geworden”, stelt de spits, die zegt dat hij in dienst van het team speelt. “Kijk even naar het Franse team van het WK in 1998. Christophe Dugarry maakte slechts één goal voor ons, de andere spits Stephane Guivarc'h scoorde helemaal niet. Maar Frankrijk werd wél wereldkampioen.”