‘Ik dacht dat Cristiano Ronaldo zonder meer een intelligent persoon was’

De naderende overgang van Cristiano Ronaldo naar Juventus zorgt voor verdeelde meningen. De verwachting is dat de clubtopscorer aller tijden van Real Madrid dinsdag in Turijn arriveert, waar hij een contract tot medio 2022 zal ondertekenen en circa dertig miljoen euro per annum gaat verdienen. Jorge Valdado begrijpt niet waarom de Portugees international na negen seizoenen uit het Santiago Bernabéu wil vertrekken.

“Bij Real Madrid vertrekken is geen inteligente beslissing en ik dacht dat Cristiano zonder meer een intelligent persoon was”, vertelde de oud-voetballer en -directeur van Real Madrid in gesprek met radiozender Onda Cero. “Als hij daadwerkelijk bij Real Madrid vertrekt, verliest hij zelf meer dan Real Madrid.”

Bruno Alves juicht de waarschijnlijke transfer van zijn landgenoot naar de recordkampioen van Italië juist toe. “Hij zal ook succesvol zijn bij Juventus”, zo denkt de verdediger, die in 2016/17 voor Cagliari speelde en nu voor Rangers FC uitkomt. “Er is geen enkele competitie waar Ronaldo niet succesvol kan zijn. Hij heeft al bewezen dat hij dat kan en Italië zal geen uitzondering zijn.”

“Ik zou erg blij zijn. Ronaldo is het uithangbord van Portugal wereldwijd”, vervolgde de Portugees international in gesprek met O Jogo. “Ik heb in twaalf jaar tijd aan zijn zijde zo ontzettend veel meegemaakt en ik weet hoe hij zich keer op keer kan motiveren. Het aangaan van een nieuwe uitdaging is daarin zeer belangrijk.”