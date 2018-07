Aanwinst kampte met pesterijen: ‘Vitesse kwam op het juiste moment’

Vitesse versterkte zich vorige week met Matus Bero en verloste de Slowaak uit een nare situatie bij Trabzonspor. In Turkije belandde hij als gevolg van achterstallige betalingen in een conflictsituatie, waardoor pesterijen ontstonden. De Arnhemmers hadden Bero al drie jaar in het vizier en wisten dat nu het juiste moment was om toe te slaan.

“Vitesse kwam op een goed moment. Ik was toe aan een nieuwe omgeving. In mijn tweede seizoen in Trabzon heb ik veel te weinig gevoetbald. Bij Vitesse wil ik weer energie krijgen en mijn horizon verbreden. Ik wil weer lekker gaan voetballen”, zegt Bero in gesprek met de Gelderlander. De Slowaak beaamt dat er in Turkije wel wat meer passie bij het voetbal komt kijken.

“Bij een zege werden we op het vliegveld in jubel ontvangen. Bij verlies keken de supporters ons een week niet aan. De beleving is soms wel wat extreem. In het voetbal zag je dat ook terug. Er zaten wel hete potjes tussen”, vervolgt de 22-jarige middenvelder. Bero verwacht veel van het Nederlandse voetbal, dat hij ‘technisch en tactisch hoogwaardig’ noemt. “Ik ben nog jong en kan me bij Vitesse op allerlei vlak verbeteren.”

Bero wil zichzelf niet vergelijken met Mason Mount, die afgelopen seizoen op het middenveld bij Vitesse speelde. “Ik ben een ander type. In aanleg, techniek en postuur. Ik ben een box-to-box-speler. Een loper. Ik houd er van te verdedigen, maar wil ook bij de aanval diep staan”, stelt Bero zichzelf voor als voetballer. “Ik wil de bal graag hebben. Natuurlijk hoop ik zo straks uit te blinken bij Vitesse. Maar dan wel als onderdeel van succes met de club.”