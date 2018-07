Berghuis kruist vingers: ‘Ik denk dat zijn komst naar Feyenoord nodig is’

Als het aan Steven Berghuis ligt, komt Jordy Clasie terug bij Feyenoord. De buitenspeler van de Rotterdamse club wijst erop dat het aanstaande vertrek van Karim El Ahmadi naar het Saudische Al-Ittihad een forse aderlating zal zijn voor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst. “Als je Clasie kan binnenhalen, dan haal je kwaliteit terug wanneer Karim El Ahmadi vertrekt”, vertelt Berghuis maandag in De Telegraaf.

“Ik denk dat dit zeker nodig is, maar het moet eerst allemaal nog maar gebeuren.” Dat El Ahmadi op het punt staat om te vertrekken bij Feyenoord, betreurt Berghuis. Hij kent de impact van het op handen zijnde vertrek. “Dat hij weggaat, daarmee verlies je één van de belangrijke krachten. Een aderlating voor ons.”

Van Bronckhorst rekent niet meer op El Ahmadi en beaamt dat Clasie zijn vervanger kan worden. “Jordy is zeker een optie wanneer Karim vertrekt. Maar we hebben een aantal opties. Martin (van Geel, red.) is daar druk mee bezig, als het gaat om mutaties”, erkent de oefenmeester.

Clasie zal alleen komen wanneer Feyenoord hem tegen een redelijk bedrag kan huren van Southampton. Het contract van de middenvelder met de Premier League-club loopt nog twee seizoenen door. Southampton wil een substantieel deel terugzien van het bedrag dat men in hem investeerde en dat is volgens het dagblad iets dat Feyenoord niet kan en wil betalen om zijn nog twee jaar doorlopende contract af te kopen.