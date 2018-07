Van Hanegem: ‘Omdat ze er verstand van heeft, niet omdat ze een vrouw is’

Willem van Hanegem ziet het nut niet in van correspondenten die ter plekke de sfeer proeven. Zo schakelde de NOS zaterdag nog even naar Londen om hun correspondent te vragen hoe de sfeer daar was, na het bereiken van de halve finale van het WK in Rusland. “Al dat schakelen naar mensen die niets kunnen toevoegen, kunnen we daarmee stoppen?”, geeft Van Hanegem maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad aan.

“Ik verwacht geen chagrijnige mensen die woedend op weg naar huis gaan op het moment dat Engeland de halve finale heeft bereikt.” Van Hanegem kon de aanwezigheid van voetbalster Jackie Groenen bij de NOS daarentegen wel waarderen. “Die vertelde wel zinnige dingen. Ze kan geweldig voetballen en ze kan er ook prima over vertellen. Die Jackie kun je gerust blijven uitnodigen. Omdat ze er verstand van heeft, niet omdat ze een vrouw is.”

“Want dat was wel wat er aan de hand was natuurlijk. Vrouwen laten aanschuiven omdat er te weinig vrouwen waren die mochten meepraten. Nee, ze moeten iets toevoegen.” In België lukt dat immers ook prima, benadrukt de voormalig Oranje-international. “Imke Courtois vertelt daar keer op keer zinnige dingen, heeft verstand van zaken.”

Van Hanegem zag hoe Kevin De Bruyne de boel op sleeptouw nam bij België, dat zich ten koste van Brazilië voor de halve finale van het WK in Rusland plaatste. “Ja, een positie naar voren, eindelijk. Wij riepen het al weken, Roberto Martínez deed het eindelijk en nu was het opeens een meesterzet. Vond hij zelf ook. Wat een onzin. Als Jackie Groenen en Imke Courtois dat ook nog gaan benoemen, mogen ze wat mij betreft dagelijks aanschuiven.”